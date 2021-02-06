北京当局加剧打压维权律师 再有3人被吊销执照

中國公民記者張展（圖）被控「尋釁滋事罪」一案即將開庭，美國自由亞洲電台28日報導，她目前還在絕食抗爭中 2020年9月29日

据“新唐人”报道，中共加剧对大陆维权律师的打压，近一个月内，3名维权律师陆续被吊销执照。中国维权律师关注组主席何俊仁批评中共无法无天，慢慢走向文化大革命时候的状态。中国维权律师任全牛2日收到河南省司法厅通知，吊销其律师执业证书。任全牛曾代理备受国际关注的“12港人案”，及公民记者张展的案件。虽然他仍有机会作出申诉，但他预期结果不容乐观。

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对于律师生涯可能从此告终，他接受“自由亚洲”采访时强调，没有丝毫后悔，更表示即使所有中国维权律师都被吊证，也应该义无反顾地支持香港人。

去年8月底，12名曾参与香港反送中抗争的青年，逃亡台湾期间被中共海警截获，扣押在深圳盐田看守所。任全牛受家属委託，不断争取会见当事人，一度被“维稳部门”警告，要求他退出案件，但都被他拒绝。

而去年赴武汉采访疫情真相的公民记者张展，被指“炒作疫情”，控以寻衅滋事罪一案，任全牛也曾为她代理案件。两宗敏感案件都备受国际关注。

除了任全牛，过去一个月，另有多名中国维权律师受到不同程度的处罚。同样受12港人家属委託的律师卢思位，被指在互联网发表“危害国家安全”的言论，及对案件公开发表“不当言论”，被吊销执业证。

曾在网络曝光大陆公安刑讯逼供当事人视频的周泽律师，被勒令停业一年；曾为709律师王全璋代理案件的律师袭祥栋，也面临被吊销执业证。

根据德国之声报导，袭祥栋律师1月底也收到山东省司法厅通知，宣称他违反「律师法」相关规定，将吊销他的律师执业证书。

山东省司法厅以他代理浙江省一个案件的一审过程“多次不服从审判长指挥、持续打断法官、公诉人发言、未经准许擅自发言，肆意干扰法庭审理违规行为，且经法庭多次警告后仍不改正”为由，计划对他吊销执照以作行政处罚。

中国维权律师关注组主席何俊仁说，中共当局一直以不同方法全面打压维权律师。如果是律师自己的权利也不能保障，怎么可以去保障当事人呢？怎么去保障的弱势群体呢？中共无法无天，慢慢走向文化大革命时候的状态，这也是可以预见的。

何俊仁批评，中共近年的做法，完全破坏了它在1997年自行订立的“依法治国”国策，让中国倒退至“反文明“的方向。

旅美大陆法律学者与维权律师滕彪说，2015年的“709大抓捕“，有超过300名律师都受打压，有些人被判刑、有些受到酷刑、也有很多人被吊销律师证，这样的打压从未中断过，而且越演越烈。

滕彪认为，中共不想让任何人透过敏感案件来挑战它的做法与政治意图。

在卢思位与任全牛遭吊销执照后，美国国务院发声明关切此事，并呼吁中共立即恢复两名律师的执照。

不过，滕彪认为，虽然国际压力在某些案件上会起部分作用，但中共越来越不在乎国际压力，所以除非西方国家彻底改变对中共的看法并联手捍卫中国人权，否则这些作法的影响十分有限。