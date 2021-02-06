台圭协议一天破局与美台官方太高调有关

台湾官方和圭亚那政府达成的设处协议一天之内破局引起国际瞩目，台湾外交部前部长程建人指出，发生这件事情，可能与民进党政府太过高调的「大内宣」有关；美联社则指出，这件事起初并没有引起外界注意，直到美国驻圭亚那大使馆恭贺台圭双方达成协议，才引发关注。

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程建人指出，大陆向来反对外国与台湾发展任何形式的官方关系，但对于台湾与外国发展经贸文化往来，则保留较多空间。马政府时期，得利于两岸和睦，台湾与纽西兰和新加坡都签署了「经济伙伴协议」，当时大陆外交部曾明白指出，「对于外国与台湾进行民间经贸文化往来，不持异议」。这次可能是台湾太过强调这个办公室具有官方性质而导致大陆出手。

台湾驻纽西兰前代表介文汲表示，台湾在非邦交国设立办事处多年，从来没有这样一夕翻盘。他质疑，台湾对全世界大都是非邦交国，但也设了一百多个馆，开一个馆怎么能算是外交突破？过去台湾在外国设处，都会要求设「代表处」，而这次只有「办公室」，并没有官方性质。

但前天台湾外交部发言人欧江安曾公开宣布，在圭亚那设立的「台湾办公室」具有「官方代表地位」，意义与「代表处」相当。当天就被圭亚那外长托德否认，托德公开说，台湾办公室是为民间企业促进投资用，圭亚那不承认台湾为独立国家。

在台湾发布设立办公室的新闻后，中方人员随即进入圭亚那外交部谈了几个小时，圭亚那随后发布声明表示，将持续坚守一个中国政策，与中华人民共和国的外交关系依旧完好无损。并提到基于与台湾签署协议的沟通不良，这份协议立即终止。

美联社今天则报导指出，台湾与圭亚那1月11日签署协议，在双方并没有对外公布的情况下，「台湾办公室」实际上已经在1月15日展开运作。起初并没有引起外界注意，直到美国驻圭亚那大使馆恭贺双方达成这项协议，才引发关注。

联合报分析指出，这件事表面上是台湾与中国大陆的外交战，背后却充满美中两强博弈的痕迹。由于圭亚那和苏利南发现石油，美国积极展开布局，维护美国利益，因此前国务卿蓬佩奥要访问圭亚那，推动和美国的企业合作，台湾的角色应运而生，美国如果促成台湾在圭亚那插旗驻点，对美台双方都有好处。

因此台湾宣布在圭亚那设立「台湾办公室」之后，美国从国务院西半球事务代理助卿、驻圭亚那大使馆到美国在台协会台北办事处都立刻表示欢迎，动作之大，超越台湾去年与索马利兰互设代表处的反应；当时白宫国安会在台湾外交部宣布后，超过一周才发布推文。

分析指出，这种情况，中国大陆看在眼里自然点滴在心，如果任由情势发展，形同鼓励美台复制这类合作模式，因此必须出手，以战止战。