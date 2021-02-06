美国国务卿布林肯上任10天后与杨洁篪通话

美国国务院星期五发布的一个简短声明说：美国国务卿布林肯星期五（2月5日）在与中共中央政治局委员杨洁篪通话时表示，美国将继续捍卫人权和民主价值观，包括在新疆、西藏和香港。布林肯是上任10天后，也是首位与中国主管外交高阶官员通话的美国内阁成员。至今拜登尚未与习近平通话。

广告 继续浏览后续

根据美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）周五晚间发出的新闻通知，布林肯在电话中就中国新年致以良好的祝愿。他强调，美国会持续捍卫包含在新疆、西藏与香港等地的人权与民主价值，也会敦促中国加入国际社会行列，共同谴责缅甸军事政变。

普莱斯表示，布林肯也向杨洁篪重申，美国将与盟友伙伴合作，捍卫彼此共同价值与利益，为中国威胁包含台湾海峡两岸在内的印太区域稳定，以及损害以规则为基础的国际体系等作为，对其进行究责。

布林肯另外在官方推特写道，他在电话中向杨洁篪表明，美国会捍卫国家利益及为民主价值挺身而出，还要中国（中共）为滥用国际体系负起责任。

中国官方新华社的报道则说，杨洁篪表示，台湾问题是中美关系中最重要最敏感的核心问题，美方应当严格恪守一个中国原则和中美三个联合公报。涉港、涉疆、涉藏等事务均为中国内政，不容任何外部势力干涉。

两人通话4天前，杨洁篪就透过美国智库活动，向拜登政府喊话，呼吁美方尊重美中三公报、恪守“一中原则”，停止干涉涉及中国主权与领土完整的香港、西藏、新疆事务，被外界视为给拜登政府划下“政治红线”。