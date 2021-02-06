支联会花市摊位32年来首遭叫停 当局指有「无关物品」 李卓人不满自由受压续抗争

香港市民支援爱国民主运动联合会(支联会)自成立以来便在农历年宵花市摆摊售卖物品兼宣传「平反六四」等主张，但今年在开市前夕突遭当局以「展示与准售商品(鲜花)无关的物品」而被停止使用，今晨更将摊位围封。支联会主席李卓人指事件反映港人的表达自由再次遭受打压，为表不满，将如常营运，继续抗争。

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全港最大的维园花市今(6日)天起正式开放让市民入内购物，支联会昨日如常挂起「平反六四 战斗到底」的横额，并在「自由花圃」为名的「店名」旁写上「为自由 共命运 同抗争」的口号，但到了晚上接近9时，食物环境卫生署人员以花文件有政治讯息为由，要求支联会在两小时内移除相关与鲜花无关的物品，否则停止租约。由于没有官员解释，支联会无法争辩，故此拒绝移除，署方凌晨贴出通告，指支联会没有遵守《使用协议》，终止该会使用该摊位，并要求支联会今早7时前清空摊位，否则会接管该摊位和自行处置内里物品，不作赔偿。

支联会主席李卓人等一众常委今早7时前抵达维园花市摊位，形容事件反映社会空间萎缩和政治打压的大氛围，令市民的表达和言论自由一再备受打压。他指出，支联会在年宵市场经营摊位32年，从未间断地展示平反六四和民主女神像，去年因应当局只准卖花而透过售卖不同年花来表达继续要求平反六四和抗争到底的信息，当时仍可营运，为何今年未正式营运已被要求交还摊档？质疑当局连小小的自由花圃也容不下。他强调，有关信息是销售活动一部分，亦是吸引点，不认为那是「其他物品」，食环署不作解释下封檔，是单方面终止合约。

他表明，该会将如常营运摊位，继续抗争。但约1.5小时后，食环署人员抵达，把相关花檔以铁马及胶带围封，支联会继续坚守，并把「平反六四 公义必胜」的横额挂在当局的铁马上。双方胶着一小时后，署方人员采取清场行动，支联会与食环署人员争论后，最终将花档内的鲜花及物品移走。

蔡耀昌怒斥食环署的做法无理，没有解释该会如何违反使用协议，亦没有给予机会辩解，会保留追究权利。至于已购入的年花和盆栽，支联会将会联络地区人士，转送市民，以免浪费，并可继续传扬该会信息。

与支联会一起租用涉事的两个摊位的守护公义基金亦有同样决定，会将盆栽等物品在各地区议员办事处赠予市民，预料两会将因此损失不少于五万元的货款。