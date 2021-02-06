李文亮去世一周年 中国网络仍悲祭

中国新冠肺炎“吹哨人”李文亮医师去世一周年的今天，疫情仍未结束。中国数以万计网友相继到他的微博留言表达怀念与不舍；李文亮的遗言：“一个健康的社会不应该只有一种声音”在网络热传。

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据中央社今天报道说，李文亮去世一周年，中国网络掀怀念不舍。消息说，新冠肺炎“吹哨人”李文亮医师去世一周年的6日，疫情仍未结束。

该报道说，尽管中共极力宣传抗疫成功，但李文亮的遭遇是无法掩饰的一道伤痕。他在一年前的今天染疫离世，引发举国悲痛与愤怒；他的微博俨然成为中国人的“哭墙”。2020年2月1日，李文亮在微博宣布：“今天核酸检测结果阳性，尘埃落定，终于确诊了。”文末附上一个哈哈的图案自嘲。这是他生前发表的最后一篇微博文章，下方的评论早已突破百万则，无法显示真实数字。

今天，数以万计的网友接力留言表达对李文亮的怀念与不舍，并祝他新年快乐，在天国一切安好：“一年过去了，疫情仍然没有结束，永远记得您，伟大的平凡人。”、“快春节了，要过年了，怎么觉得来你这里鼻子一酸…突然想你了…”、“您是真正的英雄，人民不会忘记您！”“看到每天有这么多人来看你，就明白，人们心底的哨声依然嘹亮！”、“一年了，官方像是你没存在过一样，没有纪念，没有声音，但是你还有我们，谢谢你！一个健康的社会不应该只有一种声音！”

据该报道，经济参考报首席记者李微敖今天在微信公众号“资浅记者”发表纪念李文亮去世一周年的文章，感性叙述一年前的夜晚，他们在武汉中心医院实地采访李文亮经抢救无效离世的过程。文末写道：“但这个悲剧，也不全是无意义的。因为，他的去世让相当多数的中国人，包括其他国家的一些人们，对新冠病毒的危害，更加警醒；他的去世，也让官家、有权者们，看到了‘人心向背’，感受到了‘民意难违’。”李微敖强调，李文亮留下的那句话：“一个健康的社会不应该只有一种声音”，这就是从事“真正的新闻”工作的意义所在。

“一个健康的社会不应该只有一种声音”，今天也在中国网络热传，对当局与体制再度发出呼喊。讽刺的是，李文亮离世后虽被中国当局平反并追封为“烈士”，但李文亮留下的父母、妻子与两个孩子迄今仍遭到“维稳”，禁止对外发声。

该报道引述BBC中文网说，记者在李文亮忌日前夕拨通其父李树颖的电话。李树颖表示，他和家人目前都好，之后便匆匆挂断电话。而李文亮的妻子付雪洁也表示“不方便接受采访”。

据自由时报报道说，今（6）日为新型冠状病毒病，COVID-19“吹哨人”李文亮逝世的1周年纪念日。仅管中国民间有不少网友在网络上发文缅怀他，但中国政府并没有做出任何表示，李文亮服务的武汉市更因为正忙于应付世卫疫情调查团，几乎没有表现出哀悼的迹象。

该报道综合《法新社》、《英国广播公司中文网》消息，任职于武汉当地医院的李文亮于前年首先在网络上发文警告武汉市出现类似SARS的非典型肺炎疫情，但他却于事后遭到了武汉官方的训斥，称他在散播“不属实的言论”，并威胁他必须停止这些行为。该报道说，李文亮于1月初开始陆续出现相关症状，并于2月1日被诊断为阳性，此后他的病情便迅速恶化，不幸于2月6日晚间辞世，中国官方则宣称李文亮死于2月7日凌晨2点58分。

消息称，武汉官方公布的病殁人数为3869人，但对许多中国人来说，李文亮医师不仅只是3869分之1，他是压力下仍勇于说出真相的象征。他生前曾说过，“一个健康的社会不应该只有一种声音。”这句话已成为中国网络的名言。

尽管中国首波疫情不久后便逐渐平息，但每天仍有许多人前往李文亮的微博留言。内容最初通常都是表达对政府处理疫情方式的不满，以及为李文亮的际遇抱不平，但后来逐渐转变成表达自己日常生活的点滴与琐事，俨然成为了中国网友的“哭墙”。

虽然李文亮的微博网友们允许人们留言评论仍然得以保留，但这并不代表中国政府对这种事情网开一面，例如中国在另一个高人气的社交平台“知乎”上，已找不到与李文亮有关的文章。

而民间人士也受到了中国政府的打压。律师陈秋实于去年1月前往武汉，采访当地的医院病房及殡仪馆，但他于2月7日被证实失联；而公民记者方斌，曾前往武汉多家医院拍摄实际情况，但他也不幸于2月9日失踪，至今音讯全无。另一名曾进入武汉的公民记者张展则于去年12月底被中国政府以“寻衅滋事”的罪名判处四年有期徒刑。