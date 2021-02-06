正式数据下来了：贸易停战第一阶段协议北京买美国农产品未达标

根据美国农业部周五公布的数据显示，2020年，美国向中国出口了287.5亿美元的农产品及相关产品，未达到两国第一阶段贸易协议设定的365亿美元的采购目标。拜登政府之前表示，正在对美中贸易协议和其他国家安全措施进行审查。

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据路透社消息，美国官方报告，2020年美国农产品对华出口未达到第一阶段贸易协议目标。此前外界已经普遍预计到今年中国的采购量不会达标。

根据美中贸易协议，北京承诺在两年内将美国农产品和制成品、能源和服务的购买规模在2017年的基础上增加2,000亿美元。分析师当时就对农产品采购目标持保留意见，该目标比2013年创下的290亿美元的纪录高位还高出25%。

数据显示，2020年不包括乙醇和林产品的农产品出口总额为264.3亿美元。尽管去年农产品出口开局缓慢，但销售在下半年大幅回升，这通常是美国大豆的关键采购季节，大豆是美国对中国第一大出口农产品。数据显示，2020年大豆销售达到141.6亿美元，远高于2019年的80亿美元。大豆销售在2012年达到创纪录的148.8亿美元。

路透社说，中国海关早些时候公布的数据显示，2020年美国大豆进口量为2,589万吨，价值106亿美元。