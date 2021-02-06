港府未收科兴疫苗最终数据 中国药监局已受理上市申请

中国科兴研发的武汉肺炎疫苗是港府购入的疫苗之一，但在香港疫苗专家顾问委员会昨天开会时，仍未能提交经同行评审、刊于医学期刊的第三期临床数据，港府决定，只向科兴索取该公司向世界卫生组织提交的数据给委员会考虑是否在港使用其疫苗。但值得留意的是，中国传媒引述科兴数据指疫苗有效率在不同群组由50.65%至100%不等，而国家药监局大前日已受理其上市申请。

广告 继续浏览后续

香港食物及卫生局昨(5日)晚引述科兴表示，在短期内整理刊登疫苗第三期临床数据「具相当难度」，当局因应疫苗接种的迫切性，故此会接受科兴向世卫提交的巴西及土耳其等第三期临床测试数据作为评估数据，以便下周向「2019冠状病毒病疫苗顾问专家委员会」提交文件审阅，并尽快安排会议审批，以检视有关疫苗是否符合安全、效能和质素要求。意味当局已放弃守专家顾问委员会要求数据需在医学期刊刊登的标准。

科兴已向香港卫生署提供该公司向世卫及其他地方药物监管当局提交的第一及第二期临床测试数据，但第三期数据暂时只向其他地方的药物监管当局提交，食卫局表示，科兴承诺，最快可于本周内向卫生署提供其向世卫提交的第三期临床测试资料。

不过，《北京晚报》昨日傍晚报道，科兴中维已于本月3日(周三)向中国国家药监局提交附条件上市申请，并获得受理。该报指出，在巴西、土耳其的第三期临床研究结果显示，疫苗对预防武汉肺炎的保护效力均在50％以上，最高可达91.25％。

该报续称，截至去年12月16日，巴西针对18岁及以上医务人员的研究共有12396名受试者，获得253例监测期有效病例，保护效力为50.65％，对需要就医的病例保护效力为83.7％，对需要住院的病例的保护效力为百分之百。土耳其方面，第三期临床试验目标人群为60岁以下的成年人，截至去年12月23日，918名高风险医护人员和6453名一般人群受试者中，共有1322人进入第二剂接种后14天观测期，根据29例病例分析结果显示，保护效力为91.25％。

医学期刊《刺血针》发表科兴首两期的临床数据，参与第一期试验的72人中，抗体产生比率为95.7%至100%；第二期试验的350人，抗体比率有90.7%至99%。