湖南菜市场传摊贩现场杀活猫

中国有媒体揭露中国湖南省永州市新田县一处菜市场有摊贩在现场宰杀活猫出售，数量约有上百只。官方原指当地可售卖活猫活狗，引发舆论关注后则说已责令商户立即整改，严禁宰杀售卖活猫。

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据中央社今天报道称，湖南菜市场摊贩现场杀活猫，逾百只被困笼中等死。该报道综合北京新京报5日及香港01今天的消息，爆料的李女士表示，现场约有上百只活猫，每当有餐厅或一般民众前往购买，摊主就直接用长钳将活猫从笼中取出并当场宰杀，每斤（500克）售价人民币19元。

消息说，李女士见状后立即与义工联手救猫，并送往义工家中暂时安置。据李姓女士透露，虽然目前正值新冠肺炎病毒疫情期间，但这些活猫都未经检疫，事实上其中一只获救猫儿就患有严重猫瘟。

据该报道，对此，永州市市场监督管理局表示，活猫活狗在当地是可售卖的，但是会在检疫后才进入市场，而这方面是农业农村局的职能职责。永州农业农村局则说，活猫及活狗并不属于农产品检验检测范围，不需要检疫，而进入市场就会归市监局管理。

据中央社说，此事引发关注后，新田县市监局、农业农村局5日发布通报说，相关部门已责令商户立即整改，严禁宰杀售卖活猫，同时对全县市场宰杀售卖活猫行为进行地毯式排查整治，并将对活猫进货管道追根溯源，斩断销售链条。