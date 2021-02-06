监管疑虑暂抛脑后 阿里巴巴50亿美元债券引发抢购

阿里巴巴准备发行50亿美元债券，认购金额是发行额的八倍，路透社说，凸显出全球投资人对于创办人马云旗下电子商务巨擘的信心，无视于他的帝国遭遇监管机构追查。

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阿里巴巴50亿美元债券引发抢购，显示监管疑虑暂抛脑后。根据路透社报道，阿里巴巴准备发行50亿美元债券，认购金额是发行额的八倍，而周五的最终定价较周四公司公布的参考价收窄，暗示买进这次罕见债券发行的需求强劲。根据路孚特的资料，这是阿里巴巴第三次发行国际债券。

一名直接知悉此一交易的消息人士向路透表示，买家当中包含多家主权财富基金，还包括高度知名的美国买进并持有的基金；他并称不同到期日的各档债券需求都“极为强劲”。

马云的商业帝国承受监管压力之际，投资者对这笔交易的反应被视为对阿里巴巴的信心测试。马云去年10月公开批评监管体系，引发一系列事件。阿里巴巴关联公司蚂蚁集团的IPO被叫停，中国当局还对科技行业发起反垄断调查，阿里巴巴成为调查目标。

据路透社说，马云接下来在公众视线中消失了三个月。

消息人士称，阿里巴巴发债需要得到中国发改委的批准，这令投资者相信，监管机构没有对阿里巴巴发起过于严厉的打击。

阿里巴巴此次通过发行10、20、30和40年期债券筹资50亿美元。根据最终敲定的定价，30年期和40年期债券以较初步价格指引的升水幅度窄30个基点的水平，共筹资25亿美元。消息人士称，公司决定将定价的升水幅度收窄30-40个基点，是受到需求强劲的推动。

该报道称，阿里巴巴曾表示，这笔资金将用于偿付海外债务，支持未来的潜在收购和投资于“补充性业务”。发行的10年期债券筹得资金15亿美元，定价较美国10年期公债收益率升水100个基点。20年期债部分以升水100个基点的价格筹得10亿美元。

路透社引述消息人士表示，阿里此次发债中，亚洲投资者的占比较该公司2017年发行美元债券时高，当年主要是美国买家。