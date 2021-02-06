香港小学就学国安法 内涵与罪名或太难？

香港教育局昨天公布“国家安全教育课程框架”，其中要求小学生学习港区国安法内涵与罪名。教育界人士认为，国安法对小学生而言太难，且新规未与教育界充分沟通，让教职人员难以适从。

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据中央社今天引述消息报道说，香港教育局5日公布“国家安全教育课程框架”，要求小学生学习港区国安法内涵与罪名，不过教育界人士认为，国安法对小学生而言太难，恐不易执行。消息说，在“港区国安法”实施约半年后，香港教育局逐步将国安法放入学校教材之中，借由教育的方式将相关概念传递给中小学生。

该报道引据香港01消息，香港教育局5日晚间公布“国家安全教育课程框架”，内容涉及8大范畴，包括港区国安法立法的目的和原则、国家安全的概念和重要意义、危害国家安全的犯罪行为、国家安全与人权、自由、法治的关系等。课程框架不同于专门学科，而是渗入于各个科别之中，且适用对象从小学到高中。消息指出，课程框架要求小学生必须学习国家安全概念、“一国两制”和“基本法”的由来、“港区国安法”对香港的重要性，同时也须知道港区国安法所规范的4项犯罪行为，包含“分裂国家罪”、“颠覆国家政权罪”、“恐怖活动罪”、“勾结外国或者境外势力危害国家安全罪”。

不过新的课程框架引起不少教育界人士的忧心，认为难度过高，小学生不见得理解。

据香港01引述资助小学校长会名誉主席张勇邦指出，“国安法”4项罪行名称难度高，相关字眼如“颠覆”，属于艰深的字眼，若不是“死背”，教师需要提出相关概念解释，深浅程度也必须拿捏、思考，且现在难有案例讲述。香港教育专业人员协会副会长叶建源也同意张勇邦的观点，他表示，罪名对小学生而言属抽象概念，且与其生活脱节，如何深入浅出教授反成教师的挑战。叶建源进一步提到，国家安全教育非独立科目，内容渗入各年级学科，但是当局在事前却从未曾向学界咨询，这令教育业界无法反映意见，例如教学内容程度、学科如何配合等。

消息称，香港教育局预计在2022年到2023年，全面落实国安教育框架的行政及教育措施。