中国公司拟斥资近390亿澳元 在巴布亚新几内亚筑城

澳洲广播公司报导，中国一家WYW控股公司计划砸下约390亿澳币，在巴布亚新几内亚的达鲁岛建造城市，当地距澳洲仅50公里。澳洲政府忧心中国入侵后院，已表示会与巴政府讨论此事。

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澳洲广播公司（ABC）报导，根据外泄的文件，在香港注册的WYW控股计划在巴布亚新几内亚西部省的达鲁岛（Daru）建立“新达鲁市”（New Daru City），占地约100平方公里，将涵盖工业区、海港、商业区和度假与居住区。

英国《每日邮报》（The Daily Mail）也报导，这项计划将耗资39亿澳币。报导并指出，在中澳关系持续恶化之际，中国想插旗澳洲后花园，令人担心可能别有用心，或许秘密计划在当地设立海军基地。

英国《卫报》（The Guardian）则指出，巴布亚新几内亚的西部省虽地处边陲，但达鲁岛距澳洲外岛赛巴伊岛（Saibai Island）仅50公里，离澳洲本土也不到200 公里，因此此事在澳洲引发安全顾虑。

这家中国WYW控股公司去年4月曾致函巴布亚新几内亚总理马拉普（James Marape）表示，这项怀抱雄心的投资发展计划涵盖西部省的达鲁岛等地区，并将采民间兴建营运后转移的模式（BOT）进行。这意味从事开发的公司可在一定时间内拥有这项计划。

WYW控股公司表示，已经与西部省的代表进行初步讨论。不过，马拉普的发言人告诉澳洲广播公司，总理对此事并无所知。

澳洲内政部长达顿（Peter Dutton）表示，他期盼与巴布亚新几内亚政府讨论此事。他并强调澳洲与马拉普和巴政府都关系极为密切。