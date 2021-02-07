中国对英国驱逐3名假记者间谍表达不满

英国“每日电讯报”（Daily Telegraph）日前披露，英国政府过去一年内驱逐了3名在英佯装新闻从业人员的中国间谍。中国驻英大使馆昨天以驳斥函表示不满，称这是渲染“中国威胁论”。中国使馆称中国驻英记者一向恪守新闻职业道德，遵守英国法律法规，秉持客观、公正、真实、准确的原则开展新闻报导。

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据中央社今天报道说，英媒披露3共谍佯装媒体被逐，北京表示不满。消息说“每日电讯报”报导，英国过去一年内驱逐了3名在英国佯装新闻从业人员的中国间谍。

据该报道，中国驻英国大使馆6日以发言人名义发表驳斥函，宣称针对中国记者的相关报导，是无端抹黑中英正常交往与合作，损害中国媒体声誉和形象，“甚至渲染‘中国威胁论’，完全是‘冷战’思维在作祟”。文内提到，英国是中国在欧洲重要的合作伙伴。中国重视发展同英国的关系，从不对英国构成任何威胁。文内宣称，中国驻英记者一向恪守新闻职业道德，遵守英国法律法规，秉持客观、公正、真实、准确的原则开展新闻报导。

中央社说，英国每日电讯报日前引述不具名英国高层政府人士说法，指出这3名中国间谍隶属中国国家安全部。他们的身分曝光后，已被迫返回中国。但英国媒体没有透露这3人佯装的中国媒体名称。