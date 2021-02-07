中国3天批第二款国产疫苗上市 澳门下周二接种首种国产疫苗 港人继续等

北京科兴中维生物技术有限公司研发的武汉肺炎灭活疫苗虽然未有第三期临床最终分析数据，但中国国家药品监督管理局仍在三天内紧急批准疫苗有条件注册上市，科兴表明，「疫苗有效性和安全性结果尚待进一步最终确证」。已订购科兴疫苗的香港，专家会在下星期开会研究是否批准该疫苗在港使用。

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首款获中国批准有条件上市的国产武肺疫苗 – 国药疫苗，于昨(6日)日送抵澳门，这10万剂国药疫苗将于星期二(9日)起优先为前线医护人员、口岸人员、警员、消防、冷链工作人员、娱乐场工作人员等接种，预料在春节后可开放给全澳市民预约。至于另外10万剂德国BioNTech及复星疫苗，则预料在月底前运抵澳门。

中国传媒日前报道，科兴中维于本月3日向中国国家药监局提交附条件上市申请，并获得受理，药监局昨日在网上公布，按照药品特别审批程序，进行应急审批，于5日附条件批准科兴的灭活疫苗注册申请。该局同时要求该疫苗上市许可持有人继续开展相关研究工作，完成附条件的要求，及时提交后续研究结果。

科兴在新闻稿中表示，获批上市是基于疫苗在境外第三期临床保护效力试验两个月的结果，其保护率由50.65%至91.25%，暂时未获得最终分析数据，疫苗有效性和安全性结果尚待进一步最终确证。该公司又列明接种有关疫苗须注意事项，包括疫苗对60岁或以上人群的保护效力数据有限，糖尿病患者及有惊厥、癫痫、脑病、精神疾病史或家族病史者需慎用，接种后最少观察30分钟等。

科兴研发的「克尔来福疫苗」（CoronaVac)已出售予至少十个国家，另有至少五国已为民众展开接种。

虽然科兴疫苗已获中国药监局批准有条件上市，但香港的疫苗顾问专家委员伯成员孔繁毅昨在个研讨会上表示，仍须等待卫生署转来科兴交予世界卫生组织的第三期数据才能决定，他亦不认为香港要急于订购首个已在国内接种的国药疫苗，因为香港确诊人数比外国少，没必要不根据第三期临床报告的指引接种。

根据不同民调，港人接种疫苗的意愿并不高，愿意接种港府已购疫苗的受访者，只占总数三成至四成多；而接受最初未有订购的国药疫苗的，更只有三成。