习近平联络非洲 李克强向欧洲喊话

中国国家主席习近平和国务院总理李克强近日分别和非洲联盟及欧洲企业家通话。习近平指愿和非洲推进抗疫合作及“一带一路”；李克强则说，疫苗是全球公共产品，各国应加强合作。

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据中央社今天引述中国官方消息报道说，习李相继和非欧通话，强调一带一路和疫苗合作。该报道引述中国官媒新华社消息，习近平6日致电第34届非洲联盟峰会时表示，中非在2020年相互支援、共抗疫情。中国愿和非洲一起凝聚战略共识，推进抗疫合作，落实2018年北京峰会成果，并推动中非共建“一带一路”合作“走深走实”。李克强则在5日于北京中南海紫光阁出席欧洲企业家高级别视讯对话会，出席会议的有富豪汽车（Volvo）、空中巴士（Airbus）和参与研发疫苗的药企阿斯特捷利康（AstraZeneca）负责人等。

据官方消息，李克强指出，疫苗是战胜全球疫情的最终武器，也是全球公共产品，国际社会应该加强疫苗全球合作。中国先前就已宣布，决定向世界卫生组织（WHO）主导的“疫苗全球取得机制”（COVAX）提供1000万剂疫苗，主要用于开发中国家急需。

该报道说，李克强又呼吁，各方应维护多边主义，遵循以规则为基础的多边贸易体制和公平竞争原则，并指日前完成谈判的欧中全面投资协定，展现双方维护国际规则的努力。他在谈到气候变迁时，也重申中国要力争2030年前二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现碳中和等目标；并呼吁欧洲扩大开放对中国的清洁能源技术。