习近平贵州视察特种机登运-8G

据港媒透露，在贵州考察的中国国家主席、中共军委主席习近平于2月4日在当地视察中国人民解放军空军部队，并登上一架运-8G电子干扰机，这是中国官方首次公开此类特种机的内部画面。

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据香港01今天报道说，习近平贵州视察特种机，运-8G内景首次公开。该报道引据央视消息，习近平向解放军全军拜年，并要求“全军部队加强战备值班，守卫好国家安全”。视察期间，习近平登上一架空中信息作战特种机，进入任务舱察看任务系统，了解特种机工作流程和执行任务情况。

习近平表示，现代战争中，制信息权成为赢得战争胜利的关键，要加快发展先进装备，加紧培养专业人才，加强针对性对抗性训练，推动新质战斗力加速提升。习近平要求，中国空军要“大抓实战化军事训练，不断提高训练水平和打赢能力”。

分析指，习近平登上的是一架被称为“运-8G”的电子干扰机。这是中国官方首次公开此类特种机的内部画面。

据该报道，为应对现代战争需要，中国在运-8和运-9中型运输机基础上开发出“高新”系列特种机，已知的型号包括，运-8J/8JB、运-8T、运-8W（空警-200）、运-8Q、运-8XZ、运-9JZ、空警-500、运-9G和运-8DZ。这些特种机主要类型包括电子侦察机、电子干扰机、预警机、反潜机、心战机、战场指挥机等。

据该报道，值得注意的是，近来在台海进行战备巡逻的中国军机多为这些特种机。此番习近平专门视察特种机，被指有意要求在未来的台海战场中夺得制信息权。