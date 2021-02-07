传中国强迫双重国籍者二选一 加、美、英示警

加拿大当局披露香港当局日前首次强制执行数十年来鲜少援引的法令，强迫一名拥有双重国籍的公民只能在中国和他国国籍中二选一

加拿大当局披露香港当局日前首次强制执行数十年来鲜少援引的法令，强迫一名拥有双重国籍的公民只能在中国和他国国籍中二选一，加国、英国和美国对此提出警示。法新社报导，加拿大负责外交事务的部门2日表示，一名拥有加拿大和中国国籍的人在香港入狱后，1月18日遭当局要求做出国籍声明。

广告 继续浏览后续

加拿大全球事务部（Global Affairs Canada）发言人向法新社表示：我们知悉有更多涉及其他国家双重国籍的这类事件。

这项消息一出，让外交人员赶忙收集资讯，因为此事可能影响数以十万计在香港居住及赴港旅游洽公的双重国籍人士。

依据中国法律，双重国籍在香港并未获法律认可，当局也可能拒绝批准保有香港或中国护照者接受领事探视。

但外交人员表示，这些规定此前从未实际执行，官员在探访拥有双重国籍的在押者时也鲜少遇到麻烦。

香港2019年爆发多次大规模且往往暴力收场的民主抗议活动后，随著北京当局镇压香港抗议活动，与西方国家屡屡针锋相对后，对于双重国籍的规范开始有所改变。

美国一名官员匿名向法新社表示，美方知悉的这类案例，比加国公开的这起案例还要多。

英国领事馆发言人表示，英国在“听说香港当局可能取消我国对双重国籍囚犯的领事探视，并阻止我们提供自1997年来的支持后，已向香港当局寻求答复”。