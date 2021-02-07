内蒙古地方政府不顾反对声浪，进一步强化汉语教学改革

内蒙古学生家长将子女从学校接回以反抗政府改革双语教学政策，2020年9月1日。视频拍摄日期不详。

中国内蒙古地方当局曾在去年秋季开学前，强行推出“双语教学”模式，引发民众抗议。近日，当局更不顾反对声浪，推出“全区民族语言授课学校推行使用三科统编教材、全面加强国家通用语言文字教育、教学工作实施方案”。

广告 继续浏览后续

随着此一方案的推出，内蒙古地区使用民族语言授课学校的部分班级，将从今年秋季开始，在三个不同科目、使用汉语教学。中央社引述中国官媒<内蒙古日报>报导：内蒙古自治区党委办公厅、政府办公厅近日印发“全区民族语言授课学校推行使用三科统编教材全面加强国家通用语言文字教育教学工作实施方案”。根据方案要求，今年秋季学期开始，全区民族语言授课学校小学一、二年级全部使用国家统编“道德与法治”、“语文”教材，并使用国家通用语言文字“汉语”教学。

初中一、二年级也全部使用国家统编“道德与法治”、“语文”、“历史”教材，同样以国家通用语言文字教学。2023年，初中毕业生中考时，上述3个科目将全部使用国家通用语言文字答卷。

2022年秋季学期开始，全区所有高中一年级，将全部使用统编“思想政治”、“语文”、“历史”教材，并以国家通用语言文字教学。2025年高中毕业生高考时，3科全部使用国家通用语言文字答卷。

内蒙古日报今天发表评论指出，上述政策的目的是“让学生从小树立良好的意志品格和道德素养，树立正确的法制观念和社会责任感，增强『四个自信』和『五个认同』。”

内蒙古地方当局去年9月提出要求当地少数民族学校以汉语教授核心课程，引发当地居民不满，担心相关举措将逐步灭绝蒙古少数民族文化。数万名当地民众曾发起罕见的大规模抗议与罢课、罢工和集会等形式的抗议活动。