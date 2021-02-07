官媒：“就地过年”有惊喜！北京迎来1000万元”数字人民币“红包

北京七日启动“数字王府井、冰雪购物节“数字人民币红包预约活动，以预约报名、抽签的方式，向中签民众发放五万份、每份金额两百元人民币，总共一千万元人民币的红包，拉动当地内需，鼓励“就地过年”。

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北京市地方金融监督管理局指出，七日开启民众预约后，十日晚间九点公布中签结果，用户中签后，可根据活动规则下载“数字人民币ＡＰＰ”，并开立个人数位钱包后领取红包。

消费场景包括线上与线下指定商户两个管道。线上可在京东ＡＰＰ、京喜ＡＰＰ进行，京东是数位货币试点中首个接入数字人民币的中国电子商城ＡＰＰ，之前曾支持两轮苏州数位货币红包试点；线下则在北京市东城区王府井地区指定的活动商户进行购物消费。

值得注意的是，个人数位钱包的开立只能在工、农、中、建、交、邮储六家中国国有银行中选择，但此次北京数字人民币红包的领取和使用无需绑定，也就是说，没有这六家国有银行的银行卡也能报名。

这是北京开展数位货币试点以来首次大规模向公众开放。去年十二月，北京丽泽桥西金唐大厦一家咖啡店启动了数字人民币应用场景测试，但当时仅对数位货币研究所及中国央行体系内部人员开放。