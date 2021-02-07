布林肯杨洁篪首度通话 中美两国公布内容不同或各取所需

美国国务卿布林肯与中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪日前首度通话，但双方公布的通话内容略有不同。中国官方消息说，布林肯电话中向中方及杨洁篪拜年。

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据中央社今天报道称，布林肯杨洁篪首度通话，公布内容各取所需。

该报道说，中共政治局委员杨洁篪和美国国务卿布林肯6日首度通话。但双方公布的通话内容略有不同，美国所关注的香港、新疆和西藏民主人权，及将对中国威胁台海稳定行为究责等，不见中国报导。

身兼中共中央外事工作委员会办公室主任的杨洁篪，6日和新任的美国国务卿布林肯（Antony Blinken）通话。这也是美国总统拜登（Joe Biden）就职后，两国高阶官员首度通话。美国国务院发布的新闻稿指出，布林肯强调，美国会持续捍卫包括新疆、西藏和香港等地的人权和民主价值。

而中国官媒新华社发布的通稿未见这段内容，但提到杨洁篪表示，涉港、涉疆、涉藏等事务都是中国内政，不容任何外部势力干涉。

布林肯又指，美国将和盟友伙伴合作，捍卫彼此共同价值与利益，“为中国威胁包含台湾海峡两岸在内的印太区域稳定，以及损害以规则为基础的国际体系等作为，对其进行究责”。

而中国报导的内容，则是杨洁篪强调“台湾问题是中美关系中最重要最敏感的核心问题”，并重申“一个中国原则”和中美三个联合公报。报导又指，布林肯也重申，美国将继续奉行“一个中国政策”，和遵守美中三公报。

据中央社，布林肯也针对近期缅甸军方政变一事表态，敦促中国加入国际社会，谴责缅军政变。而中国的报导则指，杨洁篪重申中国对目前缅甸局势的立场，强调“国际社会应当为缅甸问题妥善解决营造良好外部环境”。

该报道引述美联社等外媒消息，日前联合国安理会曾讨论通过声明谴责缅军政变，但中国和俄罗斯使团都表示，要先等北京和莫斯科首肯，才能同意发表声明。

据中央社说，拜登1月20日就职至今，仍未和中国国家主席习近平通话，为近年罕见的状况。分析认为，拜登现阶段的焦点是和欧亚盟邦联系、重振国内经济和处理疫情。拜登政府虽不排除在气候变迁、经济等议题上和中国合作，但整体的中国政策仍将延续“竞争”的态度。