授权动武后 中国海警船连2天游弋钓鱼岛 遭指试图接近日本渔船

日本共同社今天报道，日本第11管区海上保安总部（那霸）7日表示，2艘中国海警局船只凌晨3点50分左右起驶入尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）附近的日本领海，在大正岛东南偏南约22公里海上调转船头朝向正在航行的日本渔船，做出了试图接近的动作。在中国允许海警局使用武器的《海警法》1日施行后，中国公务船已连续2天驶入尖阁附近日本领海。

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据共同社今天报道称，中国船在海警法施行后连续两天进入日本尖阁领海，并在大正岛东南偏南约22公里海上调转船头朝向正在航行的日本渔船，做出了试图接近的动作。据第11管区透露，日本渔船载有5人，海保在其周边部署了巡逻船以确保安全，还向中方海警船发出要求离开领海的警告。2艘船在7日上午9点10分前后相继离开，驶往领海外侧毗连区。

该报道说，中国公务船驶入尖阁附近日本领海为今年第5天。

另有2艘海警船在领海外侧毗连区航行。其中1艘搭载了类似机关炮的装置。包括毗连区在内的尖阁附近已连续9天确认有中国公务船。

据共同社昨日消息说，日本第11管区海上保安总部（那霸）6日表示，2艘中国海警局船只早晨4点45分左右起驶入了尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）附近的日本领海。这是中国允许海警局使用武器的《海警法》1日施行后，首次进入尖阁附近领海。海警船未使用武器，在约8个半小时后驶离了领海。

日本政府6日向中国政府抗议称这是无法允许的行为。当天上午，日本政府把首相官邸的情报联络室升级为官邸对策室，负责收集情报。这是今年以来，中国船第4天进入日本领海。鉴于《海警法》施行，日本政府和海上保安厅加强了警戒。

据第11管区海保总部透露，2艘日本渔船在尖阁附近的领海航行，每艘船上有3人。早晨4点50分左右在南小岛以南约22公里的海上，海警船把船头朝向渔船，做出了试图接近的动作。海上保安厅部署了巡逻船，确保渔船的安全，还向海警船发出警告，要求其离开领海。

据共同社说，在领海内，海警船跟随渔船而动。渔船驶离领海后，海警船也在后追随，下午2点15分左右还驶出了领海外侧的毗连区。另有2艘海警船在毗连区航行。其中1艘搭载了类似机关炮的装置。

据共同社报道说，日中两国政府3日以视频会议方式举行了工作人员商谈海洋问题的“海洋事务高级别磋商”，日方就中国《海警法》传达关切称“不能以违反国际法的形式适用”。