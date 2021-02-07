求神科佛也因疫情改网播 黄大仙「头灶香」近百年首度取消 观音借库看FB

新春祈福是中国人的传统习俗，但受疫情影响，每年善信「争崩头」到黄大仙祠争上「头灶香」以求神庇佑的场面，今年将不再复见，因为管理团体已决定取消有关安排，改由团体主事人代行，市民可在网上观看直播祈福，是99年来第一次取消上「头灶香」；而正月下旬向各庙观音借库的求财活动，今年亦改在网上进行，至于是否一如亲身求科般灵验，可能大家要经过一年之后才会知道。

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踏入新春大年初一便到黄大仙祠上「头灶香」，据闻所求会特别灵验，所以不少善信每年在年卅晚便到祠前排队等候入内，需劳动警员在场维持秩序，但管理黄大仙祠的啬色园公布，为免人群聚集，上头灶香的活动今年取消，当晚黄大仙祠亦不会开园，当日四时半便会闭园，黄大仙祠监院李耀辉（义觉）道长表示，当晚午夜12时，将改由他和啬色园一众董事会正副主席举行「五行七星护香江祈福科仪」，信众可同步在家中朝向黄大仙祠所在的塞拉利昂方向上禀黄大仙，祈求庇佑。届时，啬色园的社交媒体脸书香港电台将直播有关仪式。

此外，黄大仙庙香火鼎盛的情况今年亦会大为失色，因为往年年初一会有5到7万人入祠，今年将大大缩减，啬色园行政总干事冼碧珊表示，祠内最高容纳量是1000人，祠方会实施人流管制措施，以红外线人流统计系统点算人数，入祠善信可选择扫「安心出行」二维码、拍八达通并输入电话号码，或由职员登记个人资料后入内。

至于管理全港24间庙宇的华人庙宇委员会亦宣布，新春期间，车公庙会严格实施防疫措施，并会实施单向人流管制，以及限制进庙人数不多于可容纳人数上限的一半。

另外，年初二早上由沙田乡事委员会主持、为香港和沙田区求神问卜以了解气运的车公庙求签，亦不开放予公众参与。

其次，农历正月廿六日(3月9日)是借着向观音求卜借钱以预示财运的「观音开库」(「库」与「富」同音)的日子，但东华三院宣布，辖下六所庙宇，包括上环列圣宫、山东街水月宫、慈云山观音佛堂、油麻地天后庙、油麻地社坛、油麻地福德祠，将改办网上「观音开库」。信众可在开库正日前到东华三院网上登记，东院便会代为网上「借库」和「还库」，初廿六日晚11时可安坐家中，在「观音开库」正日借库，而东院将在脸书网上直播。

不过，最多人「借库」的红磡观音庙，负责管理的华人庙宇委员会至今未公布今年安排。