港府再收强检门坎至1宗确诊 封区逾万人受检仅有一例 评论指变相全民强检

在第四波武汉肺炎疫情在港逐渐放缓之际，港府在五天内进一步收紧检测措施门坎，把全幢大厦强制检测的准则由原来出现一宗源头不明确诊个案，即日起收紧至出现任何一宗确诊个案均须强检，而被指扰民的封区强检虽然检测逾万名市民后只能检测到一人确诊，但港府近一星期仍是晚晚封2至4区，被质疑是变相全民强检。

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香港截至5日的两星期，累计新增661宗个案，即平均每天新增47宗个案；若以过去一星期计算，平均新增个案更降至三十宗，而昨(6日)天的新增确诊个案则为19宗，另有二十多宗初步确诊，显见确诊数字已逐步下降。但与之相反的，是港府继续加强检测。

香港在本月1日把整幢大厦强制检测的标准收紧至只有一宗源头不明确诊个案，新任卫生防护中心总监林文健昨午公布进一步收紧强检门坎，由即日起，全港住宅和商住两用大厦，只要出现一宗个案，不论是否源头不明，都会考虑纳入强检名单。他解释，过去两周疫情仍算反复，源头不明个案比例逾三成，即使确认感染源头，病人也可引发另一隐形传播链，故需更强力的防控措施遏止疫情，每当个案出现便需藉强检截断传播，期望做到「零确诊」。

按照新准则，有6幢大厦被纳入强制检测，当中5幢在新界、1幢在九龙，而且全非旧区，多属中产阶层居住地方。根据规定，任何上月24日至昨日期间曾身处这些地方超过两小时者，须于星期一或之前接受检测。

另外，机场第三条跑道建筑工地群组昨日再增3名工人的家居接触者确诊，累计15名工人和12名接触者确诊，当局为此加强检测，由周二(9日)起要求进入三跑工地人员出示阴性检测结果才可开工，并须每两星期检测一次。食物及卫生局局长陈肇始今早出席电台节目时表示，会将上述要求推广至所有进入建筑工地的工人，详情本周公布，估计受影响人数由十万至二十万不等。不过，港府抗疫专家之一的中文大学呼吸系统科讲座教授许树昌表示，两星期一检的时间距太长，因为其间可能有隐形传播，建议建筑工地每三日做一次抗原测试，尽快找出病毒量高的个案。

封区强检扰民但阳性比率偏低 官称成效非单看确诊数字

除了全幢大厦强检，港府继续封区强检。自政务司长预告由本月1日起的十天内「可能」晚晚封区强检后，港府确是每晚封2到4区进行强检，但由于封区引起市民不便，有商店更是两星期内被强检三次，但找到的，只有一宗初步确诊个案，市民不满情绪增加，前天在新界马鞍山恒安邨的「受限区域」内至少有两名市民不满而与警员发生肢体冲突，不过，当局昨晚继续把土瓜湾华发大厦和屯门黄金海岸第9座列为「受限区域」，两区482名居民今(7日)早完成封区强检后，继续没有发现确诊个案。

连今早解封的两区，港府头六晚的封区强检行动，共有10166人被强检，但只找到一宗初步确诊，未计受封区域内的商店营生受影响，亦不论进行封区强检的工作人员薪酬，单是检测费，便需耗费公帑244万元。

港府不同官员为封区强检辩护，并以1月23日首次封区强检开始计算，而不是国家主席习近平发话后的「晚晚封区」作统计，指港府由开始至今共进行20次围封强检行动，在近1.9万个检测中，有15宗确诊(当中13宗是第一次封区检测出的确诊个案)，食卫局长陈肇始认为，相比普及社区检测，这个确诊率并不低。

不过，本台以港府数字计算，封区强检的阳性比率为0.079%，较普及社区检测截至上月下旬的0.13%阳性比率低四成。

陈肇始又强调，封区成效不应只看确诊数字，因为港府在行动中找到数十名密切接触者，已将他们送往隔离检疫，有助切断传播链。她又说，由于病毒有潜伏期，部分地方的住户可能须要在短期内进行两次强制检测。

她表示，疫情开始回落时，更要用严谨手段清走余下个案，因此政府不断降低强制检测门坎，如果全部强制检测都是「零确诊」，将对重开处所及市民回复正常生活带来正面条件。