“精英俱乐部”手机软件：爆红中国及西方

Clubhouse“精英俱乐部”于2020年3月推出，由美国硅谷两位创新企业家保罗·戴维森（Paul Davidson）和罗涵·赛斯（Rohan Seth）开发。2020年5月，它只有1500个用户。但是本周，特斯拉汽车创始人，世界首富伊隆·马斯克（Elon Musk）与美国金融服务公司罗宾汉（Robinhood）的总裁弗拉德·特涅夫（Vlad Tenev）有一场对话会，通过YouTube 现场直播后，Clubhouse一时间名声大噪。据自由亚洲称，推特、脸书等西方流行的社交平台在中国被封，Clubhouse可能暂时还没有进入中国网络监管当局的视线，但今后是否能继续在中国使用尚需观察。

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据自由亚洲报道说，“精英俱乐部”（Clubhouse）手机软件爆红中国及西方。进入智能手机时代，人们手机上都已经安装了无数的应用程式App，而突然爆红的Clubhouse 究竟是一款怎样的手机软件，如此受到青睐？该报道引据英国广播公司说，Clubhouse的字面意思，是俱乐部会所，是一个集语音聊天、网上派对、网上座谈会、等等语音互动体验于一身的社交媒体软件。这款突然在中国以及西方爆红的手机软件，使用者可以收听各方人士就各种话题展开的谈话、采访、讨论。

报道称，让这款软件受追捧的另一个原因是它并非来者不拒，而是像不对外开放的私密俱乐部一样，需要收到邀请才能加入。也就是说，它更像一个虚拟空间的精英俱乐部。加入之后，使用者可以选择任何感兴趣的话题：时政、科技、读书、商务、健康、饮食、育儿、教育、养老……. 使用者提供的感兴趣话题越多，软件就能推荐更多的聊天室和个人供参考和加入。

聊天室就像一个电话会议，少数人主讲，大部分人听，不听则可以悄悄离开。聊天结束后，会议室关闭，所有的音频也消失，这一功能虽然满足了对私密的要求，但是使用者仍然有录音的可能。而要使用这款软件，必须有一位已经成为成员的使用者发出邀请。而且每位成员只有两份邀请函可用。

不过，这款软件的开发者已经表示，正在努力完成所有调试，力争2021年向全世界开放。

该报道说，在中国市场上，这一软件的邀请居然像歌星演唱会的门票一样，有人高价转手。 而在日本、台湾和香港，这款软件都成为最多人下载的软件之一。

推特、脸书等西方流行的社交平台在中国被封，Clubhouse可能暂时还没有进入中国网络监管当局的视线，但今后是否能继续在中国使用尚需观察。

据BBC亚洲商务事务记者卡莉什玛·瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）的报道，全球各国正在展开一场软件竞赛，开发出下一个超级手机软件。而中国庞大的人口总数为超级软件的诞生提供了绝佳的土壤。目前全世界使用人数过10亿的两款手机软件都是中国国产，一是微信，另一个是支付宝。这两款软件与中国的日常生活紧密联系的同时，隐私问题也日益成为关注焦点。

自由亚洲说，而东南亚因为有约6亿人口，也成为最有可能出现下一个超级手机软件的地区。来自中国、美国的巨头科技公司已经把注意力放在了东南亚市场。