“精英俱乐部”无审查？ 中国网民涌入讨论新疆台独议题

私密的美国语音社群软件“精英俱乐部”Clubhouse由于尚未遭到中国当局言论审查，因此正吸引大批中国用户加入，平台也涌现大量关于人权、国家认同和其他敏感议题的讨论。中央社说，目前仍不清楚Clubhouse为何在中国还未被封锁。但有些只有一小群中国使用者的外国网站，目前仍能在北京言论审查雷达扫描下继续运作，例如阴谋论追踪者的大本营8kun。

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据中央社今天报道说，Clubhouse无审查，中国网民涌入讨论新疆台独议题。

据该报道，Clubhouse去年初便推出，最近因电动车大厂特斯拉（Tesla）执行长马斯克（Elon Musk）和网络券商罗宾汉（Robinhood）执行长泰内夫（Vlad Tenev）突然在平台上对话，顿时使用者暴增。Clubhouse的讨论区只有透过现有会员邀请才能加入，而在中国各大热门网购平台，截至今天Clubhouse邀请函出价已达人民币50至400元（约新台币215至1720 元）。

中央社引述路透社记者直接观察到，在Clubhouse数个中文“俱乐部”里，有数以千计用户收听内容广泛的语音讨论，从新疆拘留营、台湾独立到香港地区国安法。

由于北京严格审查中国网络，以剔除可能损害中共威信的内容，因此包括推特、脸书（Facebook）和YouTube等西方社群媒体应用程式（app）在中国都被封杀。近几年中国网络审查又日趋严格，遭禁的应用程式、媒体和社群网站持续扩大。

Clubhouse虽还未面临中共言论封杀，但目前全球只供搭载苹果（Apple Inc.）iOS应用程式的装置使用，也未在中国的苹果应用程式商店上架，两大障碍影响这款应用程式在中国普及。当地网友仅可透过变更应用程式商店地点来下载使用。

目前仍不清楚Clubhouse为何在中国还未被封锁。但有些只有一小群中国使用者的外国网站，目前仍能在北京言论审查雷达扫描下继续运作，例如阴谋论追踪者的大本营8kun。

据该报道，在Clubhouse有个聚焦香港政治的讨论区，有运动人士、记者和艺术家讨论美国前总统川普和香港“川粉”议题。另个截至昨天仍大受欢迎的中文讨论区，则出现中国、台湾和香港三地网友对区域政治紧张情势升温议题的罕见公开交流。连在官方准许的中国社群网站微博，Clubhouse现象也成为昨天热门话题。有位网友写道：“我不知道这样的（言论自由）环境会持续多久，但我会永远记住网络历史的这一刻。”这则贴文收到6万5000多个赞。