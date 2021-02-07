郭飞雄下落不明 病妻张青向联合国求助

中国维权人士郭飞雄在上海机场被中共当局拦截后，至今下落不明。身患重病的妻子张青，已经向联合国人权高级专员求助，呼吁其敦促中共当局释放郭飞雄，让他尽快到美国来照料自己。郭飞雄1月28日在上海浦东机场准备搭机赴美，照顾罹患癌症手术后的妻子张青，却被中共海关以“危害国家安全”为由拦截。郭飞雄即刻宣布绝食抗议，其后失联迄今。

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张青2月1日致信联合国人权高级专员米歇尔·巴切莱特·赫里亚（Michelle Bachelet Jeria）求助。她恳请同样身为母亲和妻子的赫里亚，能够敦促中共政府尊重郭飞雄的公民权，允许他们一家团聚。

美国之音2月5日援引消息人士的话说，这封信已经转交给了联合国人权高级专员办公室，该机构已经明确回复说收到该信件。

张青在信中说：“作为一个基本上只能卧床休息的病人，我需要丈夫来照料；作为一个母亲，我担心未成年的孩子没有父亲的支持无法读完大学；作为一个妻子，我忧虑丈夫持续绝食导致他自己的健康恶化和生命危险。”

张青还提到，郭飞雄为中国的民主和人权两次坐牢共11年，最后一次是2019年释放，并且遭受了中共官方的威胁、殴打、虐待和酷刑。

张青表示，她和丈夫自2006年分别，再也没有见过。她来到美国后一边打工，一边读书，同时还抚养两个孩子。他们的女儿和儿子已经15年没有见过爸爸了。

张青2月4日接受美国之音电话采访时披露了自己的病情等。她说，她日前在医院复查的结果比预期严重，癌症已经扩散，无法按原计划动第二次手术，只能先做化疗。

张青指，在她身患重病时，郭飞雄出国被拦截后失踪，这是中共政府趁此机会对他们家庭进行报复和迫害。

张青呼吁，国际社会、联合国以及新闻媒体等各方面关注和帮助他们夫妇，敦促中共政府尽快释放郭飞雄，让他尽早来美国与家人团聚并照顾她。

2月3日，大陆数十名知识分子发表公开信，致信中共国家主席习近平、总理李克强、人大委员长栗战书，呼吁他们责令有关部门立即撤销阻挠郭飞雄出国的错误决定，还郭飞雄自由，让郭飞雄尽快赴美与家人团聚，陪护病妻。

公开信指，郭飞雄自1月28日晚因出国受阻愤而绝食，已逾整整5天，生死不知。若无强力干预，任其发展，无疑会酿成惨烈的人道悲剧。

公开信还指，身患绝症张青对丈夫赴美照护抱有极大期待，第一次术后有所恢复，尚能行走。但后来听说郭飞雄被截留随即失联，当即瘫倒在床，可见对她打击之沉重。随后其手术及康复情况，均将难以乐观。

公开信呼吁习近平、李克强、栗战书保障郭飞雄夫妇的“生命权、健康权”，还郭飞雄自由，让郭飞雄尽快赴美与家人团聚。

但是截至目前，郭飞雄已经被抓9天了，中共当局仍没有回应各方面的关注，郭飞雄的现状外界也不得而知。