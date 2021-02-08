中国中东欧峰会 习近平遭冷遇？

中国与中东欧国家领导人定于9日举行高峰会，但据德国媒体报道，尽管习近平将亲自出席峰会，今年有多个欧洲国家领导人婉拒出席，这被视为中国拉拢中东欧的努力遇挫。

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中国与中东欧峰会即将在9日举行的“17+1”领导人视讯会议，但德国『商报』引述外交渠道消息指出，尽管中国国家主席习近平将亲自出席，中东欧多国领袖对这一峰会缺乏兴趣。立陶宛、爱沙尼亚等波罗的海国家与罗马尼亚的国家领导人已决定回绝中国的邀请，最多派遣较低级官员与会。

中国外交部发言人华春莹9日宣布：中国国家主席习近平将于2月9日在北京主持中国－中东欧国家领导人峰会并发表主旨讲话。新华社相关的报道含混地指出：峰会由中方倡议，中东欧国家领导人或高级别代表以及中国－中东欧国家合作观察员代表将应邀出席。峰会将以视频方式举行。

中国与中东欧于2012年在华沙成立“16+1”机制，2019年希腊加入，扩为“17+1”。奥地利、瑞士，白俄罗斯是这一峰会组织的观察员。这次“17+1”峰会原定于去年年初举行，但因为新冠疫情肆虐，延迟到今年二月，最后决定改为视讯方式进行。

北京对这一峰会历来十分重视，北京最近一直在极力促成波罗的海国家派出高阶代表参加，收效甚微。德国『商报』报道指出，一些中东欧国家对与中国的这一合作机制感到失望，除了对中国的投资承诺没有兑现感到失望，也因为这次峰会被视为政治色彩太重，缺乏经贸内容有关。

德国之声引据『法兰克福汇报』报道，这次峰会前还有一个争议是，被欧盟指责选举舞弊、镇压国内反对派的白俄罗斯是否能以观察员身份与会，北京不打算把卢卡申科拒之门外，而波兰和波罗的海三国则要阻止该国与会。

另外，“17+1”机制一直在欧盟存在争议，欧盟担心欧洲会被中国分化。爱沙尼亚新任总理卡拉斯最近就透过发言人表示，宁可参与欧盟“27+1”机制，也就是利用欧盟27国的共同政策来应对中国。

由于多国与中国意见不一，至今各方还没正式宣布峰会举行的日期。