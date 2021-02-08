法国卫生部长接种阿斯利康疫苗 英国指阿斯利康疫苗对新冠病毒有效

法国卫生部长韦兰周一接种第一剂阿斯利康新冠疫苗。英国指阿斯利康牛津疫苗对新冠病毒高度有效。美国政府首席防疫顾问福奇说，防范新冠病毒演变上策是以最快速度为尽可能最多人接种疫苗。

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法新社消息，韦兰周一在巴黎大区Melun医疗中心接种第一剂阿斯利康疫苗后表示，"我毫无感觉"，他并称赞医护人员"了不起"。韦兰并表示，从现在起，要启动疫苗的全面接种。韦兰希望15天后，完成针对所有医护人员，消防员及家庭护理人员的疫苗接种。在被问及南非暂停接种阿斯利康疫苗，以及阿斯利康疫苗对变种病毒的效力时，韦兰表示，南非的变种病毒在法国极少见。

韦兰表示会继续支持阿斯利康疫苗，他认为这款疫苗几乎对所有变种病毒株都起到足够保护作用。有英国卫生官员也认为，没有证据表明阿斯利康疫苗不能够预防严重或死亡病例，南非也只是暂时停用这款疫苗。

另外，世卫疫苗专家小组今天开会决定，建议什么人接种阿斯利康疫苗。多个欧洲国家此前表示，暂时不应该为65岁以上人士接种。

阿斯利康较早时表示，初步研究数据显示，阿斯利康疫苗对南非变种病毒的轻度至中度感染者只能提供有限保护。南非卫生部门决定暂停使用，等候科学家的意见，再部署接种计划。

另外，美国政府首席防疫顾问福奇周一在媒体简报中说，防范新冠病毒演变以及变种病毒出现的上上策，是以最快速度为尽可能最多人接种疫苗。

福奇指出，在疫苗供应受限的情况下，考虑研究辉瑞药厂和莫德纳公司所制疫苗单剂注射的效力固然合理，但这样的研究须耗时多月，恐怕会使最后的结论无关紧要。福奇依然鼓励大家注射2剂疫苗。