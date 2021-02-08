美国参院弹劾审判前夜 特朗普民主党攻防

2021年2月8日;美国前总统特朗普在美国国会山进行第二次弹劾审判前一天，华盛顿安保空前，这是在国会大厦的铁丝网外看到的美国国会大厦圆顶。

美国参议院周二开启针对美国前总统特朗普“煽动叛乱”的审判，但是特朗普的律师团周一要求参议员立即停止这一“违反宪法”的审判。这一审判被诸多媒体认为，最终的结果很可能同第一次弹劾一样，开脱特朗普，但会进一步损害他的形象。

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在特朗普的律师以违宪为名要求立即停止针对特朗普的审判后，担任检察官的民主党众议员反驳特朗普的要求“毫无意义”。并称这是特朗普为摆脱对1月6日国会冲击事件应付责任的花招。

在参议院开审前夜，民主党与特朗普双方通过各自递交给参院的文件较量，特朗普的律师似乎下决心在有争议的司法层面作战，他们认为，告别权力后的特朗普再也不能在罢黜总统的弹劾框架下进行审判，他们指责民主党的做法“可笑之极”。他们要求立即关闭诉讼，如果“继续演戏将置美国的民主于危险之中”。

但是，由众议院民主党议员拉斯金率领的民主党检察官迅速驳回这一要求，他们指责特朗普“缺乏有效的辩护无效”，同时表示绝不局限于司法层面的争议，他们指责特朗普做了“任何一位美国总统都没有做过的对宪法最大的破坏”。

两大阵营周二将面对面对阵，但审判结果公认不会出乎预料。美国宪法规定，只有三分之二的参议员、也就是67名参议员赞成，才能对总统定罪，参议院共有100名议员，45名共和党议员已表明，他们不认为参议院审判“一位普通的公民”合乎美国宪法。

一年前，美国参议院已在“乌克兰门”弹劾案中开脱了特朗普，这一次，在特朗普总统任期届满还有六天时，众议院指控特朗普在参议院认证拜登赢得总统大选时“煽动叛乱”。

共和党参议员保罗指责这样做形同一场“假面舞会”，且“绝无给特朗普判刑的可能”，另外一位共和党议员格雷姆附和说，“唯一的问题是他们会传召多少见证人，审讯时间有多长？”

美国两党似乎都同意快速结案，共和党不希望在令其尴尬的细节上太多停留，民主党则希望满足拜登希望尽快通过其任命的阁员及经济计划的愿望。

号称要让美国和解的拜登总统一直避免对弹劾特朗普表态，仅仅表示：“让参议院去做这些吧。”他的发言人表示拜登不会用很多时间观看参议院审讯，甚至一点都不去看。

参院审讯过程将向全美直播，民主党检察官将试图通过展示众多视频画面强调攻击国会山性质何其严重而且十分暴力。

特朗普至今在共和党基层仍有坚实的支持，但攻击国会山事件消蚀着他的支持率。根据IPSOS-ABC News周日出炉的民调，百分之五十六的人认为应该判前总统有罪，并且禁止其重新竞选，但是百分之八十的共和党人意见完全相反。