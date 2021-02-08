联合国人权理事会将召开特别会议讨论缅甸政变后局势

英国及欧盟周一要求举行联合国人权理事会紧急会议讨论缅甸局势；美国周一也谴责缅甸军方禁止民众集会示威；缅甸两座大城市 已经实施宵禁。缅甸军政府领导人称将举行选举，政权交给胜选者。

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英国及欧盟以及联合国人权理事会19个成员国周一一致要求召开理事会紧急会议，讨论缅甸局势。英国驻日内瓦人权理事会大使表示，缅甸目前已经实施宵禁，针对军方羁押民主政治领导人，有必要召开人权理事会的紧急会议，讨论缅甸局势。

联合国人权理事会将于周五召开特别会议，讨论缅甸政变后的局势。

美国国务院发言人周一谴责缅甸禁止民众上街示威抗议。发言人表示，美国站在缅甸人民一边，支持缅甸民众行使和平示威抗议的权利。

另外，美国驻缅甸大使馆周一表示，馆方已接获报告，得知缅甸最大的2座城市已实施宵禁。针对上周军事政变所发动的民众抗议活动已进行3天。美国使馆在推特发文说，报告指出，缅甸商业重镇仰光和第2大都市瓦城已实施当地时间晚上8时到清晨4时的宵禁。

缅甸民众已经连续三天上街示威，抗议军方夺权。在首都内比都有几千人上街，他们高叫口号，大批持械的警员组成人墙戒备，警告示威者如果不离开就会被武力驱散。在缅甸最大城市仰光，也有近千人在市政府前广场聚集，他们手持标语，高叫口号，要求尊重选举，释放被扣押的领导人。不少途经的汽车鸣笛声援。

澳大利亚外长佩恩也要求缅甸当局，立即释放国务资政昂山素季的澳洲籍顾问特尼尔。她说，澳洲驻缅甸大使已经接触特尼尔，提供支援。

教皇方济各也促请缅甸军方释放被扣押的政治犯，恢复国家民主政治。

缅甸军政府领导人敏昂莱周一罕见对全国发表谈话，表示军政府将会重新举行选举，并将政权交给胜选者。他重申，去年11月的选

举并不公平。

缅甸军方本月1日以"选举舞弊"为由对执政党"全国民主联盟"的民选政府发动政变，包括总统温敏、领导人昂山素季在内多名执政

党高层遭军方逮捕。

这是武装部队总司令敏昂莱在政变后一周来首度发表电视谈话，他辩称，今天的军政府与以往的军政府不同，选派了合适的部长，而且外交政策维持不变，政治并鼓励外国来缅甸投资。

敏昂莱重申军方立场，表示军政府将推行"真正而且有纪律的民主"，与以往的军事统治不同。他说，选举委员会必须改革，因为这个机构在去年选举时以疫情为借口，没有允许进行公平的竞选活动。