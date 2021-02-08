马克龙呼吁加速新兴经济体及发展中国家的疫苗接种

法国总统马克龙周一与世卫总干事谭德塞举行视频会谈，马克龙强调，应加速展开在新兴经济体及发展中国家的疫苗接种；世卫组织武汉专家小组今天将举行新闻发布会。

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法新社消息，马克龙在与谭德塞举行的视频会谈中表示对贫穷国家及新兴国家的疫苗接种现状"感到担忧"，马克龙说，"显而易见的是，必须加紧在贫穷国家，特别是非洲，以及新兴经济体疫苗接种行动。"

由世界卫生组织联合流行病防范创新联盟及全球疫苗免疫联盟支持的COVAX计划，旨在促进全球所有人公平获得新冠疫苗。由于辉瑞等疫苗即将交付，有关的行动将在未来数周展开。

在日内瓦的谭德塞感谢马克龙在这一方面的推动，他强调，在非洲及南美公平分配疫苗的重要性。

法国总统府爱丽舍宫周一表示，疫苗分配上的国际协作与疫苗的有效性对公共卫生安全同等重要，因为忽视新兴经济体将导致抗疫"全盘皆输"。

马克龙呼吁透过加强疫苗生产与向发展中国家的技术转让提高全球疫苗生产能力。马克龙表示，中国和俄罗斯的疫苗“可以加入整体疫苗接种将是"一件非常好的事情”，但向世界卫生组织提供这些疫苗所有数据是至关重要的，以便世卫能够对这些疫苗进行认证。”

另据法新社消息，世卫组织周一宣布，世卫派往武汉的新冠病毒溯源专家小组将在周二举行武汉之行的新闻发布会。世卫称，专家小组将结束为期4周的调查访问，新闻发布会将与"中国同行"共同举行。