世卫武汉调查结束能否消除疑问

世界卫生组织专家代表团和中国联合调查组周二就其新冠病毒溯源调查在武汉举行新闻发布会，他们公布的一些结论引发世人广泛关注。引人注目的是，实验室泄露的可能性被排除，而中方一直认定的冷链食品传播病毒的说法似乎没有被世卫专家否定。不过，美国国务院发言人普莱斯9日针对世卫调查表示，“我觉得任何有常识的人都不会说新冠病毒起源于其他地方”。

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实验室泄漏问题

武汉病毒研究所P4实验室病毒专家石正丽和她的小组曾在云南一座蝙蝠洞里大量采样，因此，新冠病毒在武汉率先爆发后，有关病毒来自实验室病毒泄漏的说法一直不断，除了特朗普政府明确支持武汉病毒所造成病毒泄露的说法外，一些科学家也曾表示，不能完全排除实验室泄漏的可能性。

新冠疫情爆发后不久，中国军方派专家接管武汉病毒研究所，也增添了更多的疑问。

但是，世卫专家组基本排除实验室泄漏的可能性。出席新闻发布会的三名专家之一、世卫专家组成员，丹麦科学家彼得·本·安巴雷克 (Peter Ben Embarek) 在新闻发布会上表示，根据专家小组在武汉病毒所的调查、与科研人员的交流，得出的结论是来自该研究所的可能性微乎其微。他否认了对实验室泄露引发疫情的假设进一步调查的可能性。

出席新闻发布会的前中国国家卫建委体制改革司司长、中方专家组组长梁万年表示，武汉病毒研究所在疫情爆发前完全没有新冠病毒，因此也就没有泄漏病毒的可能。

冷链食品是否传播病毒

中国最近几月爆发第二波疫情后，当局把矛头对准从外国进口的冷冻肉品，提出外国进口中国的冷链食品是病毒传播的一个重要渠道的说法，法新社评论称，中国媒体不断地提及这一假设，因为它有助于夯实中国有关病毒来源于外国的指称。但是世界卫生组织对此问题早有明确阐述，认为没有证据能够证明冷链食品可能传播病毒。

令人多少惊异的是，安巴雷克星期二的表述似与世卫组织一贯的观点相悖，他提及“通过冷链食品”传播病毒的“可能性”，病毒是否通过这样的 方式传播到人类，目前没有定论。他认为，海鲜市场的冷冻野生动物是否会在某种条件下传播病毒，值得进一步调查。

中间宿主

专家组认为蝙蝠病毒与新冠病毒关系密切，但不能认定其病毒为新冠病毒的直接祖先。

安巴雷克在发布会上表示，新冠病毒如何传染至人，目前最可能的理论仍然是由作为中间宿主的动物传染给人，但是，这一中间宿主的身份“仍然没有查清”。

安巴雷克表示，引起大瘟疫的是蝙蝠携带的天然病毒库，但如何通过中介传给人类，还需“做更多的研究和更具体的有针对性的研究”。

华南海鲜市场的角色

武汉2019年12月爆发新冠疫情后，当局把最初的感染源指向武汉华南海鲜市场。该市场出售大量活物，但安巴鲁克认为，该市场在传播新冠病毒中的“确切角色”“仍然不清”。

但参加新闻发布会的荷兰病毒学家玛丽安·库普曼斯（Marion Koopmans）认为，该市场出售的兔子，雪貂，竹鼠仍可能是“潜在的怀疑对象”。

武汉12月前未发现病毒传播证据

中国官方承认的武汉病毒爆发的时间是2019年12月底，但中国疾控中心专家在『新英格兰医学杂志』发表的一篇文章指出，武汉从12月8号起就陆陆续续有了病人，而且这些病人中很多没有与华南海鲜市场接触。另外，武汉金银潭医院专家在一篇论文里提到的病例更早了一个星期， 考虑到病毒的潜伏期，推测病毒至少应出现在12月11月中旬或更早时间。

不过，联合调查组中方组长梁万年称，没有证据显示，在2019年12月前在武汉市就有疫情传播。安巴鲁克在新闻会上的表述与中国官方的说法接近，他说，没有找到任何证据显示，武汉在12月前就出现了新冠病毒。

安巴鲁克使用的是“没有找到”，在世卫专家组去中国前，外界就有好多相关疑问：一个关键的疑问是，在武汉爆发疫情一年之后，才允许世卫专家去中国调查，他们还能够找到什么？

调查过程不可预测

世卫专家组武汉调查新冠病毒源头，查清病毒究竟如何传染至人类，被各方认为对预防新的病毒大流行至关重要。但是，中国当局一年来一直设法阻挠包括病毒专家、流行病专家以及动物专家前往中国武汉调查。更严重的是，几个月以来，中国当局一直采取或明或暗的做法，故意在病毒来源上散布迷雾。

法新社报道说，调查从一开始就十分敏感，最后一个迹象是，世卫组织对外界宣布，专家组的新闻发布会在当地时间16时举行，但在中国当局要求下，这一发布会延迟半小时，最终新闻会又迟至17时30分开始。

这意味着，世卫调查行动一直到最后都弥漫着不可预测的因素。

在延迟一年终于获得中国同意，世卫组织专家赴武汉调查后，世卫总干事谭德塞1月份罕见地公开表示“失望”，专家组因中方要求被迫将调查任务延迟一周。其实，一些国际专家已经乘飞机奔赴中国途中。

1月14日，专家组终于抵达武汉，调查人员如同所有来自外国的游客一样，按照中方的规定被隔离14天。

两周隔离结束后，出行来回乘坐大巴，记者如云，但专家们没有可能接触到其他的武汉人。专家们通过发推以及电话接受采访。

专家组成员，美国生态联盟总裁，曾与中方有过多次科学合作的美国动物学家彼得·达萨克(Peter Daszak)周五称，专家们可以去任何他们想要去看的地方。据报道，达萨克与武汉病毒所有密切的合作关系，最近十五年，他与该所合作发表了二十几篇论文，并曾资助武汉病毒所的蝙蝠冠状病毒研究。

但是，另一位专家费舍尔 (Thea Fischer) 周二则对媒体表示，她无法从中国获得她所想要的“原始数据”，她感叹道：“我只能去相信他们已经分析过的大量数据”。

世卫专家组公布以上调查结论后，目前尚不清楚能在多大程度上消除外界对中国政府处理疫情“不透明”甚至“隐瞒真相”的质疑。

白宫发言人周二表示，拜登政府期待着审视世界卫生组织公布的相关结论及数据。