法新社：首宗国安法直接交法官审理不设陪审团

首名被控违反“港版国安法”的23岁青年唐英杰，因在7.1驾驶插有“光复香港 时代革命”旗帜电单车，被控煽动他人分裂国家及恐怖活动。法新社引述消息，律政司将引用“港版国安法”第46条，直接发出证书指示本案毋须陪审团审理，改由3名指定法官组成“审判庭”，打破香港司法沿用已久的陪审团制度。

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仍被还押的唐英杰，被控煽动他人分裂国家及恐怖活动罪，去年11月提讯时已被港府打破一般做法，直接由西九龙法院移交高院排期，不经东区法院进行交付程序。

法新社引述消息，律政司将引用“港版国安法”第46条，直接发出证书指示本案毋须陪审团审理，改由3名指定法官组成“审判庭”，打破香港司法沿用已久的陪审团制度。

首名被控违反国安法的23岁青年唐英杰，其案件将交高等法院排期审讯。法新社引述消息，律政司将引用“港版国安法”第46条，直接发出证书指示本案毋须陪审团审理，改由三名指定法官组成“审判庭”，打破香港司法沿用已久的陪审团制度。

仍被还押的唐英杰，被控煽动他人分裂国家及恐怖活动罪，去年11月提讯时已被港府打破一般做法，直接由西九龙法院移交高院排期，不经东区法院进行交付程序。

郑若骅反对设陪审团 称担心“陪审员个人和其家人安全”

法新社报道，律政司长郑若骅本月初去信辩方律师代表，告知将反对唐英杰一案设陪审团，理由是担心“陪审员个人和其家人安全”，司法机构及律政司回覆法新社指不评论案件。

据港版国安法第46条，律政司长可基于保护国家秘密、案件有涉外因素，或保障陪审员及其家人人身安全等理由下，发出证书指示相关诉讼毋须设陪审团；并指明一旦律政司长发出证书，高院原讼庭应在没陪审团情况下审讯，改由三名法官组成审判庭。陪审团本来作为“事实裁断者”职能，将由三名法官取代。

过往在高院审讯的刑事案件，都设有七至九人陪审团，法官角色是处理法律争议，并引导陪审团作事实裁决，陪审团制度已设立176年，亦被视为法治重要指标。

法新社报道，唐英杰的法律团队，正研究下一步行动，司法覆核律政司决定是可能做法。

报道指，“港版国安法”引起中、港法律制度之间失去“防火墙”的疑虑，近期中共高层及左派舆论要求“改革”香港司法制度，以改变令他们不满的判决，这次不设陪审团的先例，令人忧虑内地司法制度会引入香港，因内地刑事法庭也是没有陪审团，而且是近乎全面定罪率。