澳门明接收大陆10万剂药苗明开始接种

澳门政府下午接收首批10万剂由大陆国药生产的新冠病毒灭活疫苗。仪式在澳门及珠海之间的跨境工业区通道举行，社会文化司司长欧阳瑜出席。

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澳门卫生局局长李展润表示，他于下星期二会接受第一针接种，仪式后会开始先为正在预约的医护人员接种。至于到时澳门行政长官或其他主要官员会否在仪式上注射疫苗，他说目前仍在安排。

他又相信第一批10万剂疫苗，最少可保证有5万人能接种，足够应付医护以外的其他前线人员，例如在口岸、冷链运输及赌场工作等，到时再视乎情况，开放给市民预约。

除了国药疫苗，澳门第二批由复星供应的10万剂疫苗，预计在3月前可以运抵澳门。

澳门卫生部门昨日分开两个场次，向150名政府医护人员介绍各类供应澳门疫苗的技术指引及接种流程，以及遇到不良反应的申报及处理，之后会与私营医疗机构医护人员举行同类讲解。

澳门明早开始，为市民接种新冠病毒疫苗。当局表示，第一批获安排优先接种的3类人群，包括医护、口岸等前线抗疫人员。单位递交了名单的人员，可即时登记预约接种，最快明早9时安排接种。

其他澳门居民，在明日中午12时后可以预约，最快在本月22日起接种。第三阶段会开放予留在澳门的非澳门居民，具体时间稍后公布。

当局说，已经为接受新冠疫苗接种的人士购买保险，年龄由16至65岁人士，合约有效期一年。若接种疫苗后3个月内，因不良反应引致身故或严重残疾，可获保障额为100万澳门元，65岁以上的保障额减半。

根据澳门政府最新公布，在澳门合法逗留的非澳门居民可自费接种，每剂收费250澳门元。获免费接种的人群，除了澳门居民，还包括3类人士，即外地雇员、在澳门就读的非本地学生，以及在囚人士。