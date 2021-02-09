特朗普律师指责弹劾审判"极具政治性" 将造成国家分裂

在严密的保安及庄严气氛中，美国国会参议院周二展开对前总统特朗普的弹劾审判。法新社报道，身在佛罗里达州的特朗普不会出席审判；特朗普律师指责对特朗普弹劾审判"政治性"，将造成国家的分裂。

广告 继续浏览后续

前总统特朗普被控上个月煽动支持者硬闯国会后，众院通过弹劾案，使特朗普成为史上首位两度遭弹劾的美国总统。周二启动的弹劾审判将首先针对审判已卸任的特朗普是否合乎宪法展开辩论。

这是美国史上第4次对总统展开弹劾，也是特朗普第2 次面临参院审判。特朗普不仅是美国史上第一位遭众议院弹劾两次的总统，也是唯一卸任后还面临参议院审判的总统。

首日审判将就弹劾是否合宪的问题进行最多4小时的辩论及投票。众议院弹劾案管理人、民主党众议员拉斯金首先向参议院发言，他表示，弹劾审判"是基于事实"，审判期间播放1月6日特朗普在首都华盛顿向支持者的发言，以及之后有特朗普支持者闯入国会的片段。

特朗普的代表律师也将陈述理据。如果投票得到简单多数通过，周三将展开弹劾的案情论证，控辩双方各有最多16小时陈辞。

由于弹劾审判需要取得三分二参议员支持，即是要有至少17名共和党参议员"倒戈"，预料通过机会不大。

目前在佛罗里达州的特朗普已表示不会出席参院审判。特朗普律师团队在聆讯前，提交一份长达78页的备忘录，内容提到特朗普质疑总统选举舞弊是"行使宪法第一修正案赋予民众自由发表言论的权利"。备忘录并批评弹劾条款仓促起草，本身已存在漏洞。对民主党人指特朗普煽动支持者上月硬闯国会，备忘录强调，特朗普已明确呼吁支持者和平抗议，加上特朗普已卸任总统职务，备忘录认为，参议院无资格审讯，弹劾案是违宪，并点名批评众议院议长佩洛西及其盟友，"试图在混乱局面中牟取政治利益"。

法新社说，除了特朗普不参加审判过程的特朗普本人，入住白宫已经3周的拜登也对本案表现也很"低调"。将全部精力放在抗击疫情及复苏经济的拜登周一在白宫贵大记者有关提问时仅表示，"让议员们履行他们的职责吧"。