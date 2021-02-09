缅甸军方突袭民主联盟总部 欧盟将出台针对缅甸军方新的制裁措施

缅甸军方周二晚间突袭昂山素季领导的全国民主联盟位于仰光的总部；美国再次谴责缅甸军方武力镇压反政变示威民众；欧盟将出台针对缅甸军方新的制裁措施。

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缅甸昂山素季领导的政党"全国民主联盟"两位民选议员表示，缅甸军方周二晚突袭全国民主联盟位于仰光的总部。他们表示，10多名军警强行进入全国民主联盟总部。全国民主联盟稍后在脸书网页宣布："军事独裁者在晚上9时30分左右突袭并摧毁全国民主联盟总部。"

而缅甸全国各地连日爆发示威，要求军方释放被扣押的国务资政昂山素季等官员及全国民主联盟高层。在首都内比都，警方出动水炮驱散示威者并向天开枪示警。当地传媒报道，警方所发射的是橡胶子弹，有至少4人中弹送院，有一男子胸部中枪，另有一女子头部中弹，情况危急。

在第二大城市曼德勒，民众无视禁止5人以上集会的禁令，继续上街抗议。据报至少27人被捕，包括记者。

法新社报道，美国周二再次谴责缅甸军方武力镇压示威民众，并呼吁当局尊重人民的言论自由。美国国务院发言人普莱斯表示，所有的缅甸公民都享有言论，结社及和平集会的权利。美国呼吁军方移交权利，恢复民选民主政府，取消所有的通信限制，并避免动员武力。

另外，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利周二表示，欧盟将出台针对缅甸军方新的制裁，他强调，这些制裁措施不会伤及缅甸民众。博雷利表示，欧盟正在研讨所有的"选项"，新的制裁可能将锁定属于军方的公司及个人。