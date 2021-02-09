耿潇男当庭认罪被判三年监禁

曾声援清华大学前教授许章润的出版人耿潇男被控"非法经营罪"，周二在北京海淀法院开审，耿潇男女士在法庭当庭认罪，并且向社会道歉 。法院通过视频宣判，耿潇男被判三年监禁，她的前夫秦真被判有期徒刑两年6个月、缓期执行。他们经营的公司也被罚款10万元人民币。

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耿潇男女士及其秦真被控"非法经营罪"案2月9日在北京海淀区法院开审，法院罕见地在网上直播，耿潇男女士在法庭当庭认罪，并且向社会道歉 。她还在发表上述言论之前强调，她是在作自我陳述時，而並非是「自我辩护」。她还表示，自己是公司的实际控制人、独立決策人，包括她的丈夫秦真在内的同事的工作都在她指令下完成，希望法院将处罚焦點聚焦在她身上。

中国独立记者高瑜向法广表示：耿瀟男當然是因為聲援許才罹難。她為了救丈夫和公司財務，不得不认罪離婚。她的付出太大。這也是中共司法的現狀。只有向強權低頭，否則就要嚴懲到你家破人亡。

耿潇男周二的认罪行为应验了高瑜此前披露的消息，她说“据潇南（耿潇男）已经决心承担所有罪责，为在春节前救出丈夫和其他责任人，并且解脱两个印刷厂的责任。”

一周前耿潇男宣布解聘她的律师尚宝军律师，尚宝军律师向法广表示被当局禁止就耿潇男案子接受任何采访。

耿潇男经常仗义声援被当局打压的自由派人士。去年2020年，她又公开对清华大学教授许章润的遭遇打抱不平，之后，她与丈夫秦真于去年九月双双失联。数天后，北京市海淀区警方声称，耿潇男夫妇名下的公司，存在“印刷、销售非法出版物行为”，且发现“大量非法出版物，涉嫌犯罪”，因此将两人以涉嫌“非法经营罪”刑事拘留。同年10月14日，耿潇男与丈夫秦真被正式批捕。

据高瑜披露，耿潇男的朋友们許章潤、嚴正學、季風周二都被警察堵在家裡，不准出門。