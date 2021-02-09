菅义伟表示对中国实行《海警法》强烈关切

中国从2月1日起开始实行《海警法》，对在中国认为是“领海”的领域，不遵从海警局要求停船的命令等情况下，海警局可动用武器。日本对此十分紧张，日本首相菅义伟8日在众院预算委员会会议上，就中国允许有关部门对外国船舶使用武器的《海警法》施行和中国海警舰在《海警法》施行后进入钓鱼岛水域表示，已向中国方面表示“强烈的关切”。

广告 继续浏览后续

菅义伟指出：由于中国《海警法》的实施，增大了东海和南海的紧张，对此我们完全无法接受。

日本官房长官加藤胜信在8日的记者会上，就中国实施可以动用武器的《海警法》和中国海警舰反复进入钓鱼岛海域日本认为是“领海”的区域，并不断要接近日本渔船等表示：连日来侵入我国领海，并要接近日本渔船，“实在令人遗憾，绝对不能容忍。”他还说明称，不仅海上保安厅在现场海域反复要求中方驶离，而且还通过外交渠道对中方提出了抗议。他强调：“将对尖阁诸岛附近的警戒监视要做到万无一失，冷静而坚决地加以应对。”

日本防卫大臣岸信夫在众议院预算委员会上，就中国方面的一系列动向指出：如果用海上保安厅的力量难以对应，那么自卫队将参与应对。他指出：如果遭遇相当于来自外部的武力攻击，那么自卫队“将接受防卫出动命令，进行对应。”

针对中国《海警法》的实施，日本自民党保守团体“保卫日本的尊严和国益之会”，2月2日提出紧急请愿书，要求在钓鱼岛周边实施自卫队和美军的紧急定期共同演习。