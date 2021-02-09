蔡英文：台美关系依然稳定愿促成两岸有意义对话

台湾总统蔡英文在今天最后一天上班日召开了国安高层会议，针对台美关系、两岸情势及全球疫情等做成四点结论。蔡英文重申，愿在符合对等下，促成两岸有意义对话，和平不是台湾单方面事情，关键钥匙也在中国手上。

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蔡英文说，国安高层会议的第一点结论是，台美关系依然稳定，并没有因为美国政权更替受到影响。她说，这段期间美军机舰多次以执行自由航行任务，展现美国对印太地区安全现状遭到挑战时的明确态度。她要求国安团队，要持续和美国新政府、国会、以及朝野政党、民间各界保持密切联系，维持最好的沟通状态。在变动的情势中，能掌握先机、实时且有效的反应之外，也能够持续深化在各方面与美国的合作，尤其是在经贸战略上的对话。

第二点，蔡英文说，台海的和平稳定，已经从两岸关系的范畴，提升到印太区域，甚至是全球的焦点。台湾和相关国家保持密切联系，请台湾人民对台湾安全保持信心。

她提到一年多来对岸军机军舰在台湾周边海空域频繁活动，台湾除了会持续提升自身防卫战力，因应各种新型态军事作为的挑战。也会透过对外沟通和交流合作，和各国共同为维护印太地区和平繁荣的现状，做出最大努力。她重申，面对两岸关系，台湾一贯的立场就是，遇到压力不屈服，得到支持不冒进。疫情受到有效控制时，她期待，两岸人民会逐渐恢复正常有序的交流。

蔡英文说：「只要北京当局有心化解对立，我们也愿意在符合对等尊严的原则下，共同促成有意义的对话。但我也要提醒，两岸的和平，不是台湾单方面的事情，关键的钥匙也在中国手上，历史经验已经证明，对台湾文攻武吓，对两岸关系并不会有什么帮助。在欢庆华人世界共同的传统佳节时，我们也要在此，祝福对岸人民新春安康，也希望能共同促成两岸的和平稳定」。

另外，蔡英文也提到，从立百病毒的例子来看，未来台湾也可能面对新型病毒不断出现的挑战。因此她在会中，请副总统赖清德与前副总统陈建仁共同主持一项计划，针对未来病毒及疫病发展情势，做整体的了解评估，并在中研院及国卫院协助下，提供行政部门做先期部署的指引。 蔡英文：台美关系依然稳定愿促成两岸有义意对话

台湾总统蔡英文在今天最后一天上班日召开了国安高层会议，针对台美关系、两岸情势及全球疫情等做成四点结论。蔡英文重申，愿在符合对等下，促成两岸有意义对话，和平不是台湾单方面事情，关键钥匙也在中国手上。

蔡英文说，国安高层会议的第一点结论是，台美关系依然稳定，并没有因为美国政权更替受到影响。她说，这段期间美军机舰多次以执行自由航行任务，展现美国对印太地区安全现状遭到挑战时的明确态度。她要求国安团队，要持续和美国新政府、国会、以及朝野政党、民间各界保持密切联系，维持最好的沟通状态。在变动的情势中，能掌握先机、实时且有效的反应之外，也能够持续深化在各方面与美国的合作，尤其是在经贸战略上的对话。

第二点，蔡英文说，台海的和平稳定，已经从两岸关系的范畴，提升到印太区域，甚至是全球的焦点。台湾和相关国家保持密切联系，请台湾人民对台湾安全保持信心。

她提到一年多来对岸军机军舰在台湾周边海空域频繁活动，台湾除了会持续提升自身防卫战力，因应各种新型态军事作为的挑战。也会透过对外沟通和交流合作，和各国共同为维护印太地区和平繁荣的现状，做出最大努力。她重申，面对两岸关系，台湾一贯的立场就是，遇到压力不屈服，得到支持不冒进。疫情受到有效控制时，她期待，两岸人民会逐渐恢复正常有序的交流。

蔡英文说：「只要北京当局有心化解对立，我们也愿意在符合对等尊严的原则下，共同促成有意义的对话。但我也要提醒，两岸的和平，不是台湾单方面的事情，关键的钥匙也在中国手上，历史经验已经证明，对台湾文攻武吓，对两岸关系并不会有什么帮助。在欢庆华人世界共同的传统佳节时，我们也要在此，祝福对岸人民新春安康，也希望能共同促成两岸的和平稳定」。

另外，蔡英文也提到，从立百病毒的例子来看，未来台湾也可能面对新型病毒不断出现的挑战。因此她在会中，请副总统赖清德与前副总统陈建仁共同主持一项计划，针对未来病毒及疫病发展情势，做整体的了解评估，并在中研院及国卫院协助下，提供行政部门做先期部署的指引。