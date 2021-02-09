西班牙累计确诊突破3百万

西班牙卫生部周二称，西班牙感染新冠病毒累计确诊突破300万例。而英国新增超过1万2千人确诊。入境英国旅客将需到酒店隔离。德国计划延长封锁措施到本月底。

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西班牙周二新增确诊1万6402例，西班牙卫生部门称，西班牙单日新增766人死亡，创去年4月以来单日新高，累计63000多人死亡。

西班牙卫生部长达利亚斯表示，重症监护病房床位占有率到本周末将达到"高峰"，医院承受的压力令人堪忧。西班牙政府表示，将延长对英国、南非、巴西的航空旅游限制到下月2日，以防止变种病毒传入，与邻国葡萄牙的边境管制措施也会延长到下月1日，相关措施禁止非必要旅游，但医护人员、货车司机及跨境工作的人士可获豁免。

另外，英国新增确诊1万2364人，这是去年12月8日以来最低数字，新增1052人死亡。截至周一，超过1260万人已经接种首剂新型冠状病毒疫苗。

英国卫生大臣汉考克表示，下周一起收紧边境管制措施，要求从最高风险国家及地区抵达英格兰的人在指定酒店隔离，旅客出发前要先预订指定酒店的房间，当局会安排保安在酒店驻守，以防范变种新型冠状病毒传入。汉考克表示，已与16间酒店达成协议，提供约4600间房间作隔离之用，任何人在入境申报时，意图隐瞒去过有关高风险地区，将面临最高10年监禁。

另据报道，德国总理默克尔与国会保守派议员举行会议，消息透露，德国政府计划将现时的封锁措施延长到本月底。默克尔与16个州的州长举行会议，讨论自去年12月中收紧的封锁措施。与会者引述默克尔表示，希望优先放宽小学、幼稚园、理发店及零售商店，但首要目标是希望避免再度收紧封锁措施。

德国近日的确诊人数虽然下降，但外界关注变种病毒的感染正在上升。默克尔向与会者表示，德国的确诊病例中，英国首次发现的变种病毒每十天就会增加一倍，并预计将成为德国的主流病毒。