黎智英不准保释须继续还押

律政司就壹传媒创办人黎智英的国安法保释案件上诉，终审法院上周一开庭听罢陈词后，于今早10时颁下判词，裁定律政司上诉得直，撤销保释，黎智英须继续还柙。首席法官张举能简短宣读结果后表示，黎可以重新申请覆核总裁判官拒批保释的决定，但不会由终院处理。黎智英的代表律师透露，会重新向高等法院提出保释申请，需时准备相关文件，有关聆讯排期有待法庭决定。

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黎智英今早由囚车押送到终审法院。9时45分，黎智英在6名惩教人员陪同下步出囚室，在犯人栏内就坐。他甫出庭便与家人及到庭声援支持者挥手，并一如既往做出心心手势。

法官宣读裁决后随即散庭，黎的家人、泛民人士等即上前围住犯人栏、隔住玻璃与黎道别，黎两手一摊，摆出状似无奈的手势，又一一与家人道别，最后摆出心心手势。有人大叫“jimmy加油”、“黎生加油”，黎的女儿散庭后难忍伤心，与女亲友相拥，其他人见状安慰“撑住”、“加油”。

案件由五名国安法指定法官审理，包括终院首席法官张举能、常任法官李义和霍兆刚、非常任法官陈兆恺和司徒敬，是张举能就职首席法官以来处理的首宗案件。

去年12月黎智英先后被控串谋欺诈和勾结外国势力罪，两案提堂均由总裁判官兼国安法指定法官苏惠德处理，黎被拒绝保释。12月23日，还柙廿日的黎成功向高等法院国安法官李运腾申请保释，及后律政司就黎的保释向终院提上诉，至12月31日终院下令重新将黎还柙，暂时维持总裁判官拒批保释的“原状”，至上周一听取陈词。

本案的上诉议题在于国安法第42条的诠释。条文规定，除非法官有充足理由相信被告不会继续实施危害国家安全行为，否则不得准予保释。律政司主要上诉论点，是法官衡量“充足理由”时不能考虑施加保释条件，因没任何条件可消减危害国安风险，“一次也不能承受”。

另一议题是第42条批准保释门槛，是否应以“不准保释”为考虑起点，有别于预设准予保释的一般原则。律政司认为，法官李运腾忽视条文用字的特别之处，处理首宗国安案件“唐英杰案”时，错将第42条标准与一般保释法例视作大致等同，不够重视国安元素。黎智英一方力陈，为彰显国安法保障自由和奉行无罪假定，须将第42条诠释为预设准予保释。