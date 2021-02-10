世卫专家小组推荐使用阿斯利康疫苗 全球新冠病例总数已连续四周实现下降

世界卫生组织一个专家小组周三表示，推荐使用牛津大学与阿斯利康药厂共同研发的新型冠状病毒疫苗。世卫称，全球新冠病例总数较上周下降17%，已连续四周实现下降。

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世界卫生组织“免疫战略咨询专家组”周三针对由阿斯利康公司和英国牛津大学共同研制的新冠疫苗发布临时使用建议，表示虽然有研究指出该疫苗对南非报告的变异新冠病毒所引起的轻度至中度感染有效性“显著降低”，但间接证据显示，该疫苗对重症依旧具有保护作用，因此仍然建议在已经出现变异新冠病毒的国家进行接种。

世卫专家小组认为，阿斯利康疫苗安全及有效可以被广泛使用，包括出现变种病毒的国家使用，建议接种疫苗的人士，分隔8至12星期注射两剂疫苗，65岁以上的长者也适合接种。

虽然阿斯利康疫苗被指对南非出现的变种病毒效力存疑，但小组负责人克拉维奥托表示，现时有大批染病的人死亡，看不到不推荐这款疫苗的原因。

世卫另一个工作组稍后会开会，预计到本月中会决定是否授权紧急使用这款疫苗。

另外，世卫组织周三表示，上周，全球报告的新冠病毒感染者总数为310万，较前一周下降17%，迄今已连续四周实现下降。

世卫组织表示，这是世界自去年10月26日以来报告病例数量最少的一周，该组织在全球的六个区域均实现了病例数量下降，且有五个区域的降幅超过10%，其中非洲降幅最大，为22%、欧洲降幅19%、美洲17%。

世卫组织称，全球新冠病毒死亡人数也连续第二周实现下降，上周共报告死亡人数8万8000人，与前一周相比减少10%，除西太平洋地区的死亡人数基本持平外，其他区域的死亡人数均出现下降。