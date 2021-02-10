国际学者联署呼吁习近平允许郭飞雄前往美国

中国著名异议人士郭飞雄1月28日前往美国时在上海机场被拘押，之后与外界失连，他的妻子张青在美国患重病，继续照料。包括法国汉学家百夏，侯志明，潘鸣啸，学者张轮，美国汉学家林培瑞，黎安友，学者夏明，藤彪，澳大利亚学者冯宗义等在内的全球四十多位学者今天周三发表联名公开信，呼吁中国主席习近平，总理李克强给郭飞雄放行。

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公开信写道：郭飞雄以其在中国促进法治的努力而广受尊敬。2021年1月28日，他在上海浦东机场正要登机飞往美国时，被拦截。此后不久，外界再也无法联系上他。据此，我们相信他已经被中国政府机构拘押。

他的妻子张青需要其丈夫的支持，来面对一场严峻的健康挑战。我们请求您们的政府允许杨茂东赴美。

癌症手术后在美国接受化疗的郭飞雄的妻子张青周二接受了法广的短暂的电话采访，她在访谈中呼吁中国当局允许他们夫妇团聚，她说：“非常希望郭飞雄能够来美国，因为首先郭飞雄是一个自由人，他不应该受到任何行动的限制，第二，我的病确实非常严重，刚刚做完手术之后癌细胞又扩散到肝和胰不为，可能还必须作二期手术，医生的诊断不太乐观，我现在面临十分沉重的压力，在这样的时刻我非常需要他。希望中国政府本着人道出发，允许我们夫妇团聚。“

郭飞雄，原名杨茂东，早期参加八九六四民运活动，曾经积极参与太石村等多个民间草根维权活动并且因此而两度遭到当局的长期监禁，2019年获释。他的妻子张青早期同儿女從泰國輾轉出境赴美避難，2009年11月獲美國批准政治庇護。