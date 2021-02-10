拜登宣布对缅甸军方将领实施制裁

美国总统拜登周三宣布，将对缅甸军方将领采取制裁行动，包括冻结其在美资产等。拜登并再次呼吁缅甸军方释放昂山素季。联合国也呼吁缅甸军方尊重结社自由并停止使用致命武力。缅甸军方则加强了对遭罢黜文人领导阶层的恫吓。

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法新社报导，拜登周三表示："我已批准新的行政命令，立即针对指挥政变的缅甸军事领袖实施制裁，制裁范围涉及他们的商业利益和他们的家属。"

拜登并表示对缅甸局势深表忧虑，宣布制裁多名缅甸军方将领，冻结他们在美国超过10亿美元的资产。拜登并警告将宣布更多的制裁措施，包括实施出口禁令。拜登敦促军方交还政权，立即释放昂山素季等民主领导人，并尊重缅甸人民在去年11月8日大选所表达的意愿。

拜登表示，对缅甸民主过渡的攻击是美国两党深切关切议题，行政部门咨询高度关切此议题的联邦参议院共和党领袖及其团队，也与盟友及全球各地特别是印太地区合作伙伴保持密切联系，以协助国际社会应对这一形势。

拜登也再次呼吁缅甸军方立即释放民主政治领袖与

运动者，并立即放弃所夺取的权力，美国国务院发言人表示，拜登已经批准有关制裁缅甸的行政命令。

另外，联合国也呼吁缅甸军方尊重结社自由并停止使用致命武力。

联合国缅甸人权问题新任特别报告员安德鲁斯(Thomas Andrews) 周三对缅甸安全部队对和平示威者使用致命武力的做法表示震惊。 安德鲁斯指出，缅甸安全部队的所有成员，不论级别高低，都有义务履行国际法的规定，不要使用过度的武力，如果这样做，他们有被起诉的风险。

联合国国际劳工组织总干事盖·莱德（Guy Ryder）周三也对缅甸局势表示严重关切，呼吁缅甸军方尊重劳工的结社自由权并恢复民主秩序。 莱德重申，联合国秘书长古特雷斯此前呼吁军方领导人尊重缅甸人民的意愿并遵守民主规范，并通过和平对话解决任何分歧。 莱德敦促军方领导人不要干涉工人参加和平抗议的权利，包括公务员和雇主在内。他呼吁恢复民主秩序和文职政府的管理。

缅甸军方周三加强对遭罢黜文人领导阶层的恫吓，并对进入第5天的全国示威祭出实弹等更加严厉镇压手段。