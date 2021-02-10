拜登宣布成立国防部中国战略工作小组

美国总统拜登周三宣布，在五角大楼成立了一个制定对中国战略工作小组。白宫的一位发言人曾表示，"战略耐心"政策不适用于应对中国。另外，美国政府决定搁置强迫TikTok卖给美国投资人计划。

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法新社报道，拜登周三宣布，在美国国防部成立专门的工作小组，负责制定美国对中国战略。美国视中国为第一大战略"对手"。

拜登周三首次访问五角大楼时表示，“该工作组将迅速投入工作，以使我们能够就与中国关系问题确定方向。”法新社称，美国国防部中国战略问题小组将由15名文职官员和军事顾问组成，这个小组将用四个月的时间制定中国战略建议。

此前，日本产经新闻援引白宫一位发言人表示，"战略耐心"政策不适用于应对中国。白宫发言人表示，美国前总统奥巴马政府对朝鲜开发核武采取"战略耐心"的政策方针，但这方针不适用于对付中国。

另据法新社援引"华尔街日报"周三报导，美国政府决定搁置强迫TikTok卖给美国投资人计划。拜登新政府尚未对字节跳动这个中企热门影音App的安全风险做出最后的评判。

法新社报导，TikTok为北京字节跳动科技有限公司所有。美国前总统特朗普推动强制出售TikTok美国业务，担心TikTok和中国其他网络服务与北京政府有关连，因而构成安全风险。

华尔街日报引述没有透露姓名的消息人士指出，要求把TikTok美国业务卖给科技巨擘甲骨文与沃尔玛的计划，"已被拜登政府无限期搁置"。

法新社报道，白宫发言人简·普萨基在新闻发布会上证实，美国政府"正在重新审议前任总统特朗普就中国科技公司潜在安全风险所作的努力，特别是涉及到美国用户的个人信息安全"。

华尔街日报此前指出，拜登新政府正在检讨资料安全性，以及避免TikTok收集的美国用户资讯流向中国政府，但目前不会立即强迫出售。

报道指，字节跳动与美国国家安全官员的讨论仍然继续，主要围绕数据安全，以及防止TikTok收集美国用户讯息方面。消息称，解决方案可能包括由受信任的第3方来管理TikTok数据，而不需要直接出售有关业务。

报道引述美国国家安全委员会发言人指，美方计划制定一个全面方法来保护美国数据，以应对所面临的各种威胁，包括在美国使用中国APP及其他软件所带来的风险，预计未来数月将在全面了解所面临的风险前提下，审查具体案例。