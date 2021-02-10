曾主张开放舆论 中宣部前官员钟沛璋举行遗体告别仪式

自北京方面消息，中宣部新闻局前局长钟沛璋2月6日去世，享年96岁。他的遗体告别仪式周三早上在北京八宝山举行。钟沛璋生前被视为中共党内开明人士。

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据香港电台报道，钟沛璋的遗体告别仪式在当地时间周三上午约9时开始，他的灵柩盖上党旗，中宣部秘书长等领导和各界人士近200人出席。报道指，中共总书记习近平胞弟习远平和母亲齐心、中共政治局前常委胡启立夫妇、国家前副主席李源潮、已故中共前总书记赵紫阳的秘书鲍彤等，送上花圈致哀。

钟沛璋1924年生于上海，曾经创办上海《青年报》，其后担任《中国青年报》副社长，以及中宣部新闻局局长等。曾在反右运动中被打成右派的钟沛璋2011年在接受腾讯网“大师访谈”节目专访时，详细地谈及了自己一生经历及见解和感想。

其中，钟沛璋发表过，“我原来作为党的宣传干部，认识到了舆论应该掌握在人民手里面。人民有权力监督政府官员。所以我们要搞民主宪政，首先要开放舆论。但是这个任务我觉得还是很艰巨，尽管我们经济改革取得了很大成就，主要是跟我们的经济、世界全球化结合起来了。我们加入到世贸组织，我们经济发展得很快，但是政治改革滞后，没有进行政治改革，所以形成了权贵资本主义”，“所以必须要有民主宪政”，“只有民主宪政才能长治久安”等见解。

在谈到六四事件时，钟沛璋表示，“政治改革滞后，1989年发生过政治风波，当时学生游行，打的大标语‘妈妈我们没有错’，把示威的对立面称为‘妈妈’，这是全世界没有的这种情况。”他称，“抗议游行的对象，把抗议游行的对象看成是妈妈，看成是自己的母亲，我是对母亲提提意见，我们提提意见没错，妈妈我没有错。但是就触犯了邓小平。当时也有人打着标语就是‘反对垂帘听政’。胡耀邦、赵紫阳就不能做主，有邓小平垂帘听政，这就触犯了邓小平。”

钟沛璋说，“之后他就不提政治体制改革的事情了。其实政治体制改革，邓小平早就说了，经济改革能不能成功，最后要看政治改革能不能成功，早就说了这个话的。但是1989年之后呢，他看到人民矛头对准他了，他就不提政治改革了，慢慢就形成了权贵资本主义，少数人窃取了改革开放的成果，人民的生活没有改善。所以到现在为止，那些医疗、上学、住房成为‘三座大山’，看病、上学，学费是全世界最高的。”