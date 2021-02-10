17+1还是17-6  习近平为何在欧洲失算

刚刚结束的中国与中东欧17+1峰会本来是习近平向拜登政府显示美国并没有博得欧洲欢心的一个机会，但中东欧国家对北京陡增的警惕性导致中方计划失败。这次习近平亲自主持的峰会参与层级创下历年最低。

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习主席不懂算术？

法国世界报10日发表科夫曼的评论称：中国人发明了指南针、火药等，但没有发明算术。2月9日， 中东欧与中国视频峰会上，中国国家主席习近平指望各国领导人聚集在一起，举行“17+1“峰会：17个欧洲国家，再加中国，可是17个欧洲国家中，有六个失踪了，六国决定只派低层级的代表出席”峰会“。

不过，这一冷遇并未妨碍习近平在开幕式上宣布“ 17 + 1大于18”。那人们是不是可以反驳说“17-6，小于11了。”习近平原话是这样的：“我们本着“17+1大于18”的信念......”“坚持大小国家一律平等，共商共建共享。”

17+1一开始就被欧盟视为是企图分裂欧洲的机制，现在正在失去它最初的光环。中国人没有兑现投资承诺让所在国失望，贸易不成比例地让北京受惠，新冠疫情爆发后更让中国的形象变得黯淡。去年的17+1因此也被迫取消。『南德日报』报道，中东欧国家对中国疑虑越来越重，对参加这一机制兴趣大减。直到会议快开了都不知该派谁去。布拉格查理大学学者卡拉斯可娃表示：“天真的阶段结束了”。

受到默克尔一手推动年底达成的『中欧投资原则协议』鼓舞，习近平决定于2月9日召集欧洲17国召开视讯峰会，并且取代一直代表中国出席这一峰会的李克强，由他本人亲自出马。北京认为可以借机向希望与欧洲一道联合对抗中国的拜登显示，欧洲远不是美国的亲信。被视为中共耳目喉舌的环球时报发表社评称，中国与中东欧的关系十分牢固，丝毫没有受到美国政权更迭的影响。

波罗的海打头

不过，峰会召开前夕，北京遭遇意想不到的问题。立陶宛、爱沙尼亚表示，总统和总理无法与会，只能由部长代替，不久，拉脱维亚加入拒绝出席的行列。法国世界报援引接近爱丽舍宫的消息表示，波罗的海三国是在一月底三国外长访问巴黎时，在巴黎商定采取这一立场的。爱沙尼亚外长表示，参与欧盟27国机制要比17+1更好。立陶宛总统瑙塞达则强调欧中关系应建立在人权和民主价值基础之上，公开对17+1机制表示怀疑。

2019年年底上台的罗马尼亚新政府决定靠近华盛顿，与北京拉开距离，也采取了同样的决定，随后，斯洛伐克与保加利亚作出了同样的决定。斯洛伐克总理马托维奇2月初在世界报专访时表示不会出席“17+1”，他表示宁肯与欧盟一道与中国谈判，也不会给欧盟带来分裂。

中国外交部幕后操作

奇怪的是，2月9日的视讯会上，马托维奇本人的画面现身了，怎么回事？根据接近斯洛伐克总理府的消息，北京“劝阻”斯洛伐克，不要把前途毁了! 也许斯洛伐克终究有一天会需要中国的疫苗吧。

为了让习近平面子上过得去，北京当局在周末特意召见首脑不出席17+1的国家驻中国大使，表示总统或总理本人不能亲自出席，中方希望用事先录制好的录像替代。一位外交官说，“中方向我们施加了巨大压力”，不过，他们还是挺住了。

这次中东欧国家的打脸行动让北京不快，但中方的官媒照旧“自我满意”，新华社2月10日在题为“擘画蓝图 引领未来”报道说， “中国和中东欧国家的合作模式体现着鲜明的中国外交特色，那就是‘为天下谋大同’”。