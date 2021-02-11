习近平统治十年 周永康如影随形

习近平掌权快十年，但是，“周永康薄熙来的余毒还没有肃清”？中纪委2月8日宣布，中国公安部存在“肃清周永康、孟宏伟、孙力军等余毒影响不到位”的问题，公安部是中共保江山的“刀把子”，居然早已入大狱的前政法沙皇的阴影至今不散？

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过了两天，中纪委国家监委10日发出的又一个消息是，上海市副市长兼公安局长龚道安被“双开”，他的罪名是，“严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律和生活纪律”。最重要的可能是违反了习近平划定的一个界限，就是凡是他上台后继续“违反纪律”或者“不臣服”的就被视为“不收手”，“不收手”有点黑道说法，龚道安触犯了天条，严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，“且不收敛，不收手……性质恶劣”。如此，龚道安成了19大以来，上海落马的首个“副部级老虎“。

但是香港『明报』透出了一个消息：龚道安所涉严重违纪违法的原因，是在他担任公安部十二局局长期间犯下的。而这个十二局是中国公安系统的科技侦察机构，专职对有关重大案件进行监听、追踪、定位。

这就回应了前面提到的中纪委宣布的中国公安部存在“肃清周永康、孟宏伟、孙力军等余毒影响不到位”的问题。现在无法证实龚道安到底在中国公安部负责侦察监听时做了什么，侦察到什么样的“核心秘密“，为什么他的侦察工作最后引起最高当局的警觉？

龚道安之前，中国公安部副部长孟宏伟、孙力军，重庆市公安局局长邓恢林先后落马。重庆，这个曾经是在习近平接近上位时期敢于出面挑战的薄熙来统治过的南方大都市，自薄熙来被下狱后，已有王立军、何挺，邓恢林三任公安局长落马。薄熙来的继任者，曾被视为未来总理接班人的孙政才在19大开幕前几个月也被清除。

这一年多来中共当局抓了好几位公安局长和政法委系统的干将，令人生疑的是，中共内部这么多的“坏人”出在要命的政法系统，怎么回事？有分析指出，与其说政法系统坏人特别多，不如说习近平对“刀把子”始终不放心。周永康当年公开的罪名是贪腐，一如中共所有被打倒在地扫地出门的老虎们。当时中共政治局共有九常委，时称九龙治水，周永康这个掌握生杀予夺大权的政法王是相当有威慑力的。习近平上台后，为以防万一，大大削弱了中央政法委的地位。但是，阴影不散，习近平对政法系统始终存着警惕，分析认为这就是为什么习不断地要在政法委系统”抓坏人“，为的是绝对控制刀把子，清除任何可能的危险或威胁。

随着20大会期日益临近，习近平将打破中共十年一换中共最高领导人的“党规”，在20大以及20几大上继续掌握最高权力。表面上看，习掌握了所有的大权，20大继续当总书记已被视为是“当然延续”，但是，权力到达顶峰的时候，像皇帝一样很孤立，习需要不断地预防他在两年前特别强调的“黑天鹅”和“灰犀牛”的出现。

一系列的迹象显示习近平并不安宁。1月27日，中央电视台罕见超时播送习近平在中共中纪委第五次全会闭幕上的讲话，习在会上对中纪委发重话，特别强调要对政法系统腐败严惩不贷。有分析认为，习近平这是要中纪委这个当代锦衣卫，为他进一步清洗党内反对力量，二十大顺利过渡保驾护航。

中纪委、中共组织部一月份联合下发『关于严肃换届纪律加强换届风气监督的通知』，明确提出“十禁“，就被分析认为习近平已启动20大筹备工作，开始他后续权力布局。香港中文大学历史系教授林和立对美国之音表示，提出”十禁“就是与习近平明年20大的权力布局有关，是要帮习”立威“，”消除杂音“，”进一步巩固习近平的实力“。

这是习在政治层面的布局，落实到具体执行上，还是要由政法系统的力量去完成清除阻碍他的计划的绊脚石，拥有一支可靠的“刀把子“就显得至关重要，但是，从习近平不断地在政法系统清洗来看，周永康、薄熙来阴影不散，习对这支“刀把子”队伍始终不敢掉以轻心。