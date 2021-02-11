“咒骂林郑死全家”网台主持被控国安法不得保释

D100网台主持杰斯去年网上发起众筹，及后遭警方国安处以洗黑钱及资助分裂国家等罪名拘捕，一度获准保释候查。惟国安处日前再次拘捕杰斯，指他担任网台节目主持及演讲期间，意图引起市民憎恨藐视中国政府或港府。杰斯被控四项作出具煽动意图的作为罪，今日出庭，申请保释被拒，还柙候讯。据知，控方指控围绕被告四天的网上言论，包括声言期望“林郑死全家”、对共产党作出不当批评，及以负面言词形容五星红旗。

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案件于本周一首次提堂，当日杰斯因病留医，缺席聆讯，至今午出院后，立即被带上西九龙裁判法院应讯。控方指警方仍需时调查，要求押后案件，并引用终审法院昨天颁下黎智英案的判词，反对杰斯保释。国安法指定法官、总裁判官苏惠德将案件押后至5月10日再讯，并拒绝杰斯的保释申请。

控方表示，警方仍需时调查大量涉及被告的片段、言论以及财务资料，要求押后案件。控方又引用昨日终院撤销黎智英保释的判词，反对让杰斯保释。控方声言，本案控以煽动意图行为罪，涉及危害国家安全的行为，根据昨日终院的判词，本案可运用国安法第42条，反对被告保释。

苏官认为被告没有充份理由不会继续实行危害国家安全的行为，加上有重犯及不依期归押的风险，拒绝杰斯的保释申请。辩方表示不会于8日内申请保释覆核。

原名尹耀升的杰斯（52岁）报称任职网台主持，被控四项具有煽动意图行为罪，违反香港法例《刑事罪行条例》。他被指于去年8月8日，连同他人作出具煽动意图的作为，即在一个网上节目作主持及演讲，意图引起憎恨或藐视香港政府或激起对其离叛，引起香港居民间的不满或离叛，或怂使他人不守法或不服从合法命令。

杰斯另被指于去年8月15日、9月5日及10月10日，连同其他人作煽动意图的作为，即在一个网上节目作主持及演讲，意图引起憎恨或藐视中华人民共和国政府及香港政府或激起对其离叛，激起香港居民企图不循合法途径促致改变其他在香港的依法制定的事项，或怂使他人不守法或不服从合法命令。

指控包括以不当及扭曲的言词批评国家政权

据了解，控方指本案的煽动意图行为，涉及危害国家安全。被告被指于去年8月8日、即有外国向国家及本港实施制裁的翌日发表言论，扬言希望行政长官“死全家”，以泄心头之愤；又指制裁只是小小惩戒。据了解，控方指片段有不少观看人数。

被告另被指于去年8月15日表示希望香港人借镜乌克兰革命，令到“林郑着草”，属于露骨地暗示他人使用武力达到非法目的。

被告又被指于9月5日公开支持民主派35+揽炒十步曲，并号召他人参与去年9月6日反对国安法及押后立法会选举的游行。被告又于节目内声称希望港人及内蒙古独立为族群，又对共产党作出不当批评，显然仇视国家及港府。被告另被指于10月10日以负面言词形容五星红旗，以不当及扭曲的言词批评国家政权。

除控罪所指的内容外，指控另包括被告40条网台片段，指被告煽动他人企图推翻共产党，并鼓吹他人使用武力例如掟汽油弹；另涉及实行私了行为、支持公民抗命、支持香港独立及台湾自决权、支持35+否决财政预算案、有实则行为及组织让犯

社民连的长毛梁国雄、黄浩铭、吴文远及天主教香港教区荣休主教陈日君枢机今日均有到庭旁听。杰斯甫步出囚室，多人从座位站起高呼他的名字。聆讯期间，杰斯双眼通红，眼泛泪光，又向旁听席方向举起心形手势。杰斯的女儿不住哭泣，聆讯结束后更步近羁留室，向杰斯不断高呼“老窦”，又将手放在心口上。