富可敌国马云怀疑拖欠3000万工程数

中国人一般而言欠债不过农历年，但根据苹果日报报道，富可敌国的马云，似乎有点向是年关难过。坏消息不断的马云，近日再添一宗拖数指控！其位于山顶白加道22号独立屋，自2019年8月动工拟重建一幢4层高洋房，总楼面面积达12,680方呎，至今即将完工，已进入“验楼”阶段，惟该项由“保华建业”承建的工程，被指拖欠逾3000万工程费，当中包括建筑材料费及工人的薪金。

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还有两天就是农历新年，但有地盘判头声称遭拖欠3千万工程费，恐无钱过年。被指拖数的竟是曾连续三年膺中国首富的阿里巴巴创办人马云，他于2015年以天价15亿元购入的山顶白加道22号“行宫”即将竣工，惟工程费疑拖欠半年未找数，约30名地盘工及判头连日上门拉横额追讨，更苦诉：“二判话今年一定没粮出！”

马云去年10月底曾公开发表“中国金融基本上没有系统”言论，其后去年11月初蚂蚁集团便上市触礁，同时遭监管机构围攻，马云本人更神隐多个月未有公开露面，就连其制作的真人骚电视节目“Africa’s Business Heroes”（《非洲商业英雄》），作为评审的他竟缺席。一直至今年1月，马云始以视像形式露面，但其本人行踪一直成疑，引起外界关注。

坏消息不断的马云，近日再添一宗拖数指控！其位于山顶白加道22号独立屋，自2019年8月动工拟重建一幢4层高洋房，总楼面面积达12,680方呎，至今即将完工，已进入“验楼”阶段，惟该项由“保华建业”承建的工程，被指拖欠逾3000万工程费，当中包括建筑材料费及工人的薪金。

“上个星期我哋嚟过，保华出嚟调停，讲到一定要我哋有钱过年，昨日（本周二）已经年廿八，大佬，钱呢？”一名判头超哥声称作为大判的“保华”不理工人死活，由去年8月拖粮半年，令数十工人陷于“没钱过年”的困局，故一众工人及判头分别于上周二（2日）及昨日（9日），手持横额到地盘外抗议。

据超哥所知，“保华”于上月底曾向二判开出一张250万元的支票，再分给三判十多名判头，每人仅分得约25万元，却只够支付工人约一个月薪金。有良心判头为免工人“冇钱开饭”，几个月来一直垫支人工，但至今已“垫无可垫”，“垫晒啲钱而家轮到自己冇钱开饭啰！”单是超哥已被拖数近100万元。

虽然“保华”上周曾向二判“拍心口”保证找数，好让判头和工人有钱过年，惟对方一直以“未对齐文件”为由拒发工程费，遂众人于“年廿八”再上门追讨，并拉起横额“大判半年无粮出 工人等死”、“卑鄙奸商 还我血汗钱”。其中一名管工陈先生称，日前收到二判消息，“今年过年一定冇粮出”，担心不已：“今日出张支票畀我，我都可以过年前过到数，而家乜都冇。”

《苹果》透过阿里巴巴向马云了解，惟截稿前未获回覆，而“保华建业”则否认事件，声称工程费已从业主全数收取，亦向辖下的分判商支付，并无拖欠工程费。

翻查资料，该位于山顶白加道22号的独立屋，前身为比利时领事官邸，2002年由电讯盈科前副主席袁天凡与妻子、前恒生银行副董事长兼行政总裁李慧敏以1.6亿元购入，并以离岸公司ALATINI GROUP LIMITED名义持有，有指其后以“卖壳”方式售予马云，洽购价逾15亿元，贵绝全港。