拜登与习近平农历年前通电话

美国总统拜登和中国国家主席习近平美国时间周三晚（香港时间周四早上）通话，是拜登就任美国总统后首次与习近平对话，席间拜登向习近平表达对中共打压香港民主派人士的关注。

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与中国领袖接触，亦是习近平去年三月与前总统特朗普通电后，接近一年来首次再度与美国总统通话。在对话中，拜登强调关注北京对香港民主派人士的打压、不公平的经济措施、新疆的侵犯人权行为，以及在区内的独断的行为，例如对台湾的行动。两人亦就武肺疫情、气候变化，以及防止武器扩散等问题交换意见。

另外，拜登周三到访国防部，是上任后首次。他宣布国防部成立专责小组，即时检讨应对中国挑战的战略，检讨范围涵盖情报、科技、军力态势、美国在印太地区的军事足迹等。小组由15位文武官员组成，由奥斯汀的的首席中国顾问瑞特纳（Ely Ratner）领导。瑞特纳曾是曾是拜登的副国安顾问。小组会在四个月内向国防部长奥斯汀（Lloyd J. Austin）提交评估报告及建议。

拜登政府审查中资科企保安风险 阻TikTok出售美国业务

另外，拜登政府亦继续前总统特朗普企图封杀字节跳动旗下TikTok美国业务的行动，《华尔街日报》引述知情人士指出，字节跳动旗下TikTok美国业务，原计划出售给甲骨文（Oracle）和沃尔玛（Walmart Inc.），惟遭到无限期搁置，原因是美国总统拜登就中资科企的潜在保安风险进行全面审查。

拜登说，应对关乎中国的事，须所有政府部门、国会两党及盟友通力合作，“这是我们应对中国挑战并确保美国人胜出将来竞争的方式”。

美日关注中国“日益独断行径”

另外，美国国务院发言人普莱斯周三表示，国务卿布林肯与日本外相茂木敏充，对中国在钓鱼台海域日益独断的行径表示关注。

中国授权海警执法时对外国船只动武的《海警法》本月1日实施后，中国海警船连续在上周六和周日驶入钓鱼台列屿周边海域，日方发现后派出巡逻船警戒，并要求中国海警船离开。日本政府向中方提出抗议。